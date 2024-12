Assemblée nationale



Le président de l'AN reçoit le président de l'Association d'amitié Nagasaki - Vietnam

Le président de l'Association d'amitié Nagasaki - Vietnam, Tomioka Tsutomu, a fait savoir que l'association avait été créée en 2008 et mené de nombreuses activités pratiques d'échange et de coopération entre localités des deux pays, telles que la promotion des activités de conservation de la nature et de l'environnement aquatique à Quang Nam (Centre), Sóc Trang et Cân Tho (Sud) ; le conseil, la participation aux délégations de l'administration et des organisations économiques, culturelles et éducatives de la préfecture de Nagasaki en visite au Vietnam ; et le soutien aux étudiants vietnamiens à Nagasaki.

Il a également partagé des informations sur les projets que l’association met en œuvre dans le domaine médical tels que le diagnostic, les soins médicaux, les techniques et la technologie pour le traitement du cancer.

Trân Thanh Mân a dit sa joie de rencontrer Tomioka Tsutomu et les membres de l’association lors de sa première visite officielle au Japon en tant que président de l’Assemblée nationale du Vietnam. Il a remercié et apprécié les activités de coopération de l’association avec le Vietnam ces derniers temps.

Il a souligné que la coopération amicale entre les deux pays se développe fortement, de manière globale et substantielle avec une grande confiance politique, et constitue un pont pour promouvoir de plus en plus profondément la coopération locale, les échanges culturels et les échanges interpersonnels.

Promouvoir la coopération étroite Vietnam - Japon

Le plus haut législateur vietnamien a noté que la coopération multiforme entre le Vietnam et la préfecture de Nagasaki, en particulier dans les domaines de l’économie, de l’investissement, des échanges locaux et des échanges interpersonnels, a continué de se développer positivement, apportant des contributions pratiques à la promotion de la coopération étroite entre le Vietnam et le Japon. Il a souligné que la communauté vietnamienne au Japon est devenue la deuxième plus grande communauté étrangère avec près de 600.000 personnes, contribuant activement au développement socio-économique du Japon.

Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam a encouragé et créé des conditions favorables pour que la préfecture de Nagasaki élargisse les échanges et la coopération avec les localités vietnamiennes afin de promouvoir la relation traditionnelle de longue date, apportant des avantages pratiques aux populations des deux pays.

Il a suggéré que l’Association d’amitié Nagasaki - Vietnam continue de prêter attention à la mobilisation et à l’incitation des autorités locales à organiser davantage d’activités d’échanges culturels et populaires; à soutenir activement la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans la préfecture de Nagasaki ; à soutenir, assister et participer activement aux activités du consulat général du Vietnam à Fukuoka.

