Le président souligne l’attention du Parti et de l’État pour l’armée

Le Parti, l’État et le peuple accordent toujours une attention particulière et veillent à la construction de l’Armée populaire du Vietnam en général et de la force de garde-frontière en particulier pour qu’ils deviennent de plus en plus forts sur tous les plans, a-t-il déclaré lors de sa visite du poste de garde-frontière de Bat Mot.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Luong Cuong a adressé ses demandes empressées de renseignements et ses meilleurs voeux aux officiers et aux soldats du poste de garde-frontière de Bat Mot qui est chargé de la gestion de 17,492 km de frontière Vietnam - Laos.

Il a également demandé aux officiers et aux soldats de continuer à promouvoir leur rôle en tant que noyau dans la construction, la gestion et la protection des frontières nationales, contribuant au maintien d’un environnement de paix et de stablité pour le développement du pays en général et de la province de Thanh Hoa en particulier.

Les officiers et les soldats devraient bien saisir, évaluer et prévoir la situation; conseiller à temps et traiter efficacement les circonstances, ne pas se laisser faire ni surprendre, a-t-il indiqué.

Le chef de l’État a en même temps demandé de prévenir et de combattre radicalement tous les types de crimes, notamment les crimes liés à la drogue et les crimes transfrontaliers; d’avoir des plans de sauvetage, de secours, de règlement des conséquences des calamités naturelles et des épidémies.

Il leur a recommandé d’appréhender l’esprit de rester attachés au peuple, d’être proches du peuple, de s’accrocher à leur champ d’action pour bien sensibiliser le peuple à la construction du système politique de base dans les zones frontalières, de déployer des programmes de soutien au développement socio-économique local.

Le président Luong Cuong a exhorté les officiers et les soldats du poste de garde-frontière de Bat Mot à bien mettre en oeuvre la diplomatie de défense, et de cultiver des liens étroits avec leurs homologues lao pour contribuer à la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Dans l’après-midi, il a rendu visite et offert des cadeaux à la mère héroïne Lang Thi Phong dans l’hameau de Trung Thành, commune de Luong Son, et au blessé de guerre Lang Van Sung dans l’hameau de Kheo, commune de Bat Mot, avant d’aller faire son offrande d’encens au vestige national spécial de Lam Kinh.

