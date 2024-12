Célébration des 45 ans des experts vietnamiens ayant soutenu la révolution cambodgienne

Le Comité de liaison des anciens experts économiques et culturels vietnamiens ayant participé à la révolution cambodgienne de 1979 à 1989 a célébré, le 7 décembre, son 45ᵉ anniversaire à Hanoï.

Photo : QDND/CVN

La cérémonie a réuni d'anciens experts des secteurs de l'industrie, des finances, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'agriculture et de la foresterie, des transports, de l'éducation, de la santé, de la culture et de l'information.

Lors de l'événement, Dào Ngoc Hung, président du Comité de liaison, a mis en lumière le rôle essentiel des experts vietnamiens dans la renaissance nationale et le redressement socio-économique du Cambodge.

Avec l'aide précieuse des experts vietnamiens et la détermination des forces révolutionnaires cambodgiennes, le peuple cambodgien a réussi à mettre fin au génocide perpétré par le régime de Pol Pot et à libérer le pays le 7 janvier 1979. Cette victoire historique a marqué une étape cruciale, ouvrant une nouvelle ère d'indépendance, de liberté et de développement pour le Cambodge.

Après cette victoire décisive, le Parti et l'État vietnamiens ont envoyé des dizaines de milliers de cadres spécialisés au Cambodge dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé et l'éducation, pour contribuer à la reconstruction du pays.

Fondé en août 1998, le Comité de liaison des anciens experts vietnamiens a pour mission de rassembler et représenter ceux qui ont joué un rôle clé dans la révolution cambodgienne.

