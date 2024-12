Les 80 ans de l'Armée populaire du Vietnam célébrés à l'étranger

Les ambassades et les bureaux des attachés de défense du Vietnam en Indonésie, à Singapour et en Biélorussie ont organisé le 5 décembre des cérémonies pour célébrer le 80 e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2024) et le 35 e anniversaire de la Journée nationale de la défense populaire (1989-2024).

Lors de l'événement à Jakarta, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a exprimé sa gratitude au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense et au peuple indonésien pour leurs contributions concrètes au renforcement de la coopération des deux pays dans tous les domaines, dont la défense, aidant à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale des deux pays ainsi qu'à maintenir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région.

Le colonel Nguyên Tuân Duc, attaché de défense du Vietnam en Indonésie, a souligné l'orientation de son pays vers une plus grande transparence en matière de politique de défense. Cette démarche vise à renforcer la compréhension mutuelle, à édifier la confiance entre le Vietnam et la communauté internationale, à améliorer l'efficacité de la coopération et de l'intégration internationale en matière de défense entre le Vietnam et les pays et à contribuer à la résolution des défis sécuritaires émergents.

Le Vietnam est un acteur actif de la coopération militaire internationale, participant à de nombreux forums multilatéraux, entretenant des relations avec plus de 100 pays et ayant ouvert des bureaux d'attachés de défense dans 35 pays et aux Nations unies. Réciproquement, 42 pays ont établi des bureaux d'attachés de défense au Vietnam.

Lors de la cérémonie de célébration à Singapour, le colonel Nguyên Lê Phuong, attaché de défense vietnamienne, a qualifié la coopération en matière de défense entre le Vietnam et Singapour comme un pilier essentiel du partenariat stratégique entre les deux pays, contribuant à maintenir la paix et la stabilité régionales.

Selon l'ambassadeur vietnamien Mai Phuoc Dung, parallèlement aux très bonnes relations politiques entre les deux pays, leurs relations de défense se développent également de manière intégral. Lorsque les deux pays élèvent leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global, le potentiel de coopération en matière de défense s'élargira, a-t-il noté.

Lors de la célébration à Minsk, en Biélorussie, l'ambassadeur vietnamien Nguyên Van Ngu a déclaré qu'en réalisant la politique extérieure cohérente du Vietnam ces dernières années, l'Armée populaire du Vietnam avait activement promu l'intégration internationale et la diplomatie de défense aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Elle s'est activement impliquée dans un large éventail de missions internationales, allant des opérations de maintien de la paix de l'ONU aux opérations d'aide humanitaire, de recherche et de sauvetage en passant par la lutte contre les conséquences des conflits. L'Armée populaire du Vietnam joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement à l'échelle mondiale.

