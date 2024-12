Renforcement des relations parlementaires entre le Vietnam et la Belgique

Du 4 au 7 décembre, une délégation de la Commission permanente de l'Assemblée nationale vietnamienne, dirigée par Nguyên Dac Vinh, président de la Commission de la culture, de l'éducation et chef du groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Parlement européen a effectué une visite en Belgique. Ce déplacement a pour objectif de consolider les liens d’amitié parlementaire entre le Vietnam et la Belgique.

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

Lors de ses rencontres avec Peter De Roover, président de la Chambre des représentants belge, et Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat, Nguyên Dac Vinh a salué les efforts du Parlement belge pour promouvoir la signature d’un accord de coopération parlementaire, basé sur un mémorandum signé en août 2023. Il a également remercié la Belgique pour sa résolution en faveur des victimes de l’agent orange, en appelant à des actions concrètes d’aide humanitaire.

Nguyên Dac Vinh a invité la Belgique à encourager d’autres parlements européens à adopter des initiatives similaires, renforçant ainsi la solidarité entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Les échanges ont également porté sur l’exploitation de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Nguyên Dac Vinh a sollicité des conditions favorables pour les exportations vietnamiennes, notamment les produits agricoles et de la mer, tout en appelant la Belgique à soutenir la levée rapide de la "carte jaune" IUU imposée par la Commission européenne. Cette dernière concerne la pêche illégale, un enjeu auquel le Vietnam s’efforce de répondre par des réformes durables.

Peter De Roover a, de son côté, affirmé son soutien à la ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), soulignant son rôle clé pour dynamiser les relations économiques.

Jeter les bases de nouvelles initiatives

L’éducation et l’innovation ont également occupé une place centrale dans les discussions. Nguyên Dac Vinh a appelé à une augmentation des bourses d’études pour les étudiants vietnamiens, tout en insistant sur des partenariats dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, les technologies vertes et l’agriculture.

Andries Gryffroy a réaffirmé l’importance de l’éducation pour le développement durable et a souligné que la culture pouvait servir de pont entre les peuples. Il a salué le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et exprimé sa conviction que la prochaine visite du Roi Philippe au Vietnam marquerait une nouvelle étape dans les relations bilatérales.

Dans ses échanges avec Willy Borsus, président du Parlement de la Wallonie, Nguyên Dac Vinh a mis en avant les réussites de la coopération entre le Vietnam et la Wallonie. Parmi elles, le jumelage entre les villes de Huê et Namur illustre le succès des collaborations dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la recherche.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs projets conjoints pour maximiser les avantages mutuels, tout en explorant de nouveaux axes de coopération.

Nguyên Dac Vinh a profité de cette visite pour informer les dirigeants belges de deux événements majeurs organisés par le Vietnam : la réuinon du Comité exécutif de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et le Forum parlementaire sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique, prévus en janvier 2025 à Cân Tho. Il a affimé le souhait des dirigeants vietnamien de recevoir à cette occasion la participation d’une délégation de haut niveau de la Belgique à ces événements.

La visite de cette délégation vietnamienne a non seulement renforcé les liens parlementaires, mais a également jeté les bases de nouvelles initiatives dans des secteurs clés comme l’économie, l’éducation et la technologie.

Alors que le Vietnam et la Belgique célèbrent un demi-siècle de coopération, cette mission ouvre la voie à des collaborations encore plus étroites, consolidant une relation bilatérale qui promet de s’approfondir dans les années à venir.

VNA/CVN