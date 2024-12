Les visites du président de l'AN stimulent les liens du Vietnam avec Singapour et le Japon

Les visites officielles à Singapour et au Japon du président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang du 1 er au 7 décembre ont été un succès, avec des résultats pratiques et complets dans les canaux d'échanges entre le Parti, l'AN, le gouvernement et les peuples, générant un nouvel élan pour le développement solide des liens du Vietnam avec les deux nations dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Promouvoir une coopération substantielle entre les législatures vietnamienne et singapourienne

Après plus de cinq décennies de relations diplomatiques (1973-2024) et plus d'une décennie de partenariat stratégique (2013-2024), les relations entre le Vietnam et Singapour n'ont cessé de se développer, avec des jalons importants dans divers domaines.

Notamment, la confiance politique a été renforcée et la coopération économique et commerciale reste un pilier clé des relations bilatérales. Singapour reste le deuxième plus grand investisseur au Vietnam, avec plus de 3.800 projets d'une valeur de plus de 81 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

Un réseau de 18 parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) répartis dans 13 villes et provinces vietnamiennes est le symbole de la coopération économique réussie entre les deux pays.

Au cours des rencontres, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, et les hauts dirigeants singapouriens ont affirmé leur détermination à promouvoir davantage ce pilier crucial de la coopération. Cela sera réalisé grâce à un partage accru d'informations et d'expériences pour relever les nouveaux défis socio-économiques et à une intensification des investissements en exploitant les atouts de chaque pays. L'objectif est de créer des percées dans les domaines de croissance émergents tels que la logistique verte, les centres de données, les semi-conducteurs, l'énergie propre, le crédit carbone, la sécurité alimentaire et la finance verte.

Pour renforcer la coopération de fond entre les deux législatures, Trân Thanh Mân et le président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, ont convenu de la nécessité de continuer à suivre efficacement l'accord de coopération entre les deux parlements, contribuant ainsi à développer davantage le partenariat stratégique Vietnam - Singapour et à l'élever à un nouveau niveau. Les deux parties ont également convenu de renforcer le partage d'informations et d'expériences dans chaque pays concernant le perfectionnement des institutions, des politiques et des systèmes juridiques.

Relation étroite entre le Vietnam et Singapour

Soulignant l'importance de cette visite dans la perspective des réformes à venir au Vietnam, le Professeur associé Vu Minh Khuong, Professeur à l'École de politique publique Lee Kuan Yew de Singapour, l'a décrite comme un moyen pratique pour les deux parties de partager leurs expériences dans la construction de systèmes et de politiques juridiques d'une manière plus scientifique, concise, simple et facile à comprendre.

Selon lui, la réforme à venir du Vietnam visant à rationaliser son appareil administratif doit commencer par les questions juridiques. Cette visite offre l'occasion de tirer parti d'une expérience juridique précieuse, de poser les bases de la construction d'un appareil de fonction publique d'élite, des hauts fonctionnaires aux jeunes générations, leur permettant de devenir l'avant-garde du changement dans cette nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, le Professeur associé Eugene Tan, Professeur principal à l’Université de gestion de Singapour, a affirmé que cette visite démontrait la relation étroite entre le Vietnam et Singapour, aidant leurs organes législatifs à approfondir la compréhension des systèmes juridiques de l'autre, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants des principales entreprises et sociétés singapouriennes, Trân Thanh Mân a délivré un message clair : le Vietnam est prêt à éliminer les difficultés et les obstacles, en offrant tout le soutien possible aux entreprises nationales et aux investisseurs étrangers.

Dans le cadre du travail législatif, l'AN vietnamienne a procédé à de nombreuses réformes pour améliorer le cadre institutionnel, créant ainsi un environnement plus propice pour eux.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a noté que les principales entreprises et sociétés singapouriennes sont optimistes quant au potentiel du Vietnam, espérant que le pays résoudra bientôt les problèmes de mécanisme, ce qui leur permettra de continuer à investir dans le pays. L'AN vietnamienne les aidera à surmonter ces obstacles.

La visite a non seulement renforcé l'importance de la coopération législative en tant que canal clé du partenariat stratégique Vietnam - Singapour, mais a également réaffirmé la volonté politique d'élever les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Affirmation de l'engagement du Vietnam envers un partenariat stratégique global avec le Japon

Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973, leurs relations se sont développées de manière forte, complète et substantielle dans de nombreux domaines. Le récent voyage officiel au Japon du président de l'AN, Trân Thanh Mân, de son épouse et de la délégation de haut niveau du parlement vietnamien a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde au partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, Trân Thanh Mân a rencontré l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako ainsi que le Premier ministre Shigeru Ishiba, et s'est entretenu avec le président de la Chambre des conseillers du Japon Sekiguchi Masakazu et le président de la Chambre des représentants du Japon, Nukaga Fukushiro.

Dans une atmosphère franche et ouverte, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats remarquables et pratiques des relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce, du travail, de la formation des ressources humaines, des échanges culturels, des échanges interpersonnels et de la connectivité locale.Ils ont convenu de renforcer les échanges entre parlementaires, en particulier les jeunes et les femmes parlementaires, et de promouvoir le rôle central de l'alliance parlementaire d'amitié dans la promotion des liens interpersonnels, de la coopération commerciale et des partenariats inter-localités.

Ils se sont également engagés à partager l'expertise entre les commissions spécialisées et à créer des cadres juridiques favorables pour aider les entreprises à étendre leur coopération et leurs investissements dans chaque pays.

L'une des étapes importantes de cette visite a été la signature d'un accord de coopération entre l'AN vietnamienne et la Chambre des conseillers du Japon, qui pose les bases pour que les deux organes législatifs portent leur partenariat à un nouveau niveau dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné les résultats pratiques et efficaces de la visite, notant que les dirigeants japonais ont hautement apprécié la visite de Mân, qui a donné lieu à de longues discussions lors de diverses réunions.

Mettant l'accent sur l'accord entre les deux organes législatifs, le premier accord que la Chambre des conseillers du Japon ait jamais signé avec un parlement étranger, il a déclaré qu'il comprend une coopération directe et des discussions entre les unités spécialisées des deux organismes, qui devraient renforcer les réformes institutionnelles du Vietnam, l'une des percées stratégiques du pays visant à favoriser le développement socio-économique dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation.

Renforcement des partenariats stratégiques

Le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Vu Hai Hà, a déclaré que l'accord contribuera davantage au développement du partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

Photo : CTV/CVN

Le Japon demeure le premier fournisseur d'APD du Vietnam, le deuxième plus grand partenaire en matière de coopération dans le domaine du travail, le troisième plus grand investisseur et le quatrième plus grand partenaire commercial. Compte tenu du potentiel et des avantages existants, le président de l'AN, Trân Thanh Mân a appelé le Japon à renforcer la mise en œuvre de l'APD de nouvelle génération avec des conditions favorables, des procédures simplifiées et de la flexibilité, en particulier pour les projets de développement des infrastructures au Vietnam. Il a également affirmé les efforts continus du Vietnam pour améliorer son cadre juridique et son climat d'investissement afin d'attirer des investissements étrangers stables et à long terme, y compris ceux des entreprises japonaises.

Par ailleurs, le membre de la Chambre des représentants japonaise Soramoto Seiki a noté le potentiel de développement du Vietnam, prédisant une croissance rapide et robuste dans plusieurs secteurs dans un avenir proche. La visite de Trân Thanh Mân, a-t-il ajouté, est arrivée à point nommé pour saisir cette dynamique et faire progresser les objectifs communs.

Les résultats des visites officielles du plus haut législateur à Singapour et au Japon ont marqué une étape importante dans le renforcement de la collaboration parlementaire et le renforcement des partenariats stratégiques du Vietnam avec les deux pays. Ces visites ont solidifié l'engagement du Vietnam à approfondir la coopération globale, pratique et durable avec Singapour et le Japon dans tous les domaines.

VNA/CVN