Le PM rencontre les nouveaux ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger

Lors de la réunion, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a déclaré que 26 ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger ont récemment été nommés pour représenter le pays dans 48 pays et une organisation internationale, tous étant des diplomates expérimentés et professionnels.

Exprimant leur honneur et leur grande responsabilité envers le pays, un représentant des diplomates a affirmé leur engagement à faire tous les efforts possibles, à favoriser l'unité, à utiliser les capacités et à rester en contact étroit avec les lieux assignés.

Le responsable s'est engagé à concrétiser et à mettre en œuvre efficacement la politique étrangère du Parti et de l'État, et à contribuer à approfondir et à renforcer davantage les relations du Vietnam avec d'autres pays et organisations internationales de manière pratique et efficace.

Félicitant les nouveaux diplomates, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'il s'agissait d'un grand honneur et d'une noble mission assignée par le Parti, l'État et le peuple. Il s'est dit confiant que ces diplomates professionnels et expérimentés qui ont conseillé les dirigeants du Parti et de l'État sur des questions cruciales liées à la politique étrangère s'acquitteront efficacement de leurs responsabilités.

Soulignant la position, le rôle et les réalisations importantes des affaires étrangères et diplomatiques, il a déclaré qu'une diplomatie réussie contribue à promouvoir et à stabiliser les affaires intérieures et à stimuler le développement. Par conséquent, la diplomatie doit adhérer étroitement aux directives du Parti tout en restant très flexible et en reflétant toujours la culture du Vietnam.

Décrivant les six tâches clés et les trois percées stratégiques définies par le 13e Congrès national du Parti, le chef du gouvernement a souligné que les affaires étrangères et le travail diplomatique doivent promouvoir de manière globale la politique et la diplomatie, l'économie, l'investissement et le commerce, la culture et les échanges entre les peuples, ainsi que les affaires des Vietnamiens à l'étranger et la protection des citoyens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam se trouvait dans la phase finale de réalisation des objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, de formulation des lignes directrices pour le XIVe Congrès national du Parti, de préparation du 80e anniversaire de l'indépendance et du 50e anniversaire de la réunification nationale.

Dans l'immédiat, l'accent est mis sur la réorganisation de l'appareil organisationnel conformément à la Résolution n° 18-NQ/TW pour réaliser les objectifs de développement d'ici 2030, qui marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti et le 100e anniversaire de la fondation de la nation en 2045, visant à transformer le pays en une nation développée à revenu élevé, où les gens jouissent d'une vie prospère et heureuse dans un environnement sûr et sécurisé.

Maintenir la solidarité et l'unité

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux responsables des représentations vietnamiennes à l'étranger de continuer à mettre en œuvre et à préciser les lignes directrices et les directives du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, en mettant l'accent en particulier sur le développement économique tel que décrit dans les documents du XIIIe Congrès national du Parti, la Directive n° 15 du Secrétariat et la Résolution n° 21 du gouvernement concernant la diplomatie économique.

Il a souligné que les ambassadeurs et les responsables des représentations doivent diriger et diriger, en agissant comme noyau pour maintenir la solidarité et l'unité au sein des ambassades et des représentations vietnamiennes à l'étranger.

Le Premier ministre a appelé le ministère des Affaires étrangères et les ministères concernés à continuer de rechercher et d'assurer les meilleures conditions matérielles et politiques possibles dans le contexte actuel du pays, afin que les ambassades et les représentations à l'étranger puissent servir efficacement la politique étrangère du Parti et de l'État, alors que la nation entre dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation.

