Les partis communistes du Vietnam et du Royaume-Uni resserrent leurs relations

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hung, a récemment rencontré des représentants des partis communistes et des sympathisants de gauche du pays, notamment le Parti communiste britannique (PCB) et le Nouveau Parti communiste britannique (NCP), afin d'aborder les relations bilatérales entre le Vietnam et le Royaume-Uni et de promouvoir la coopération entre les partis communistes.