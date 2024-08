Un expert cubain souligne le leadership du Parti communiste du Vietnam

Le Dr. Ruvislei González Saez, vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), affirme que l'élection du président de la République, Tô Lâm, au poste de secrétaire général est une décision du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) visant à reconnaître ses contributions et son prestige, tout en affirmant le leadership du PCV.

Photo : VNA/CVN

Dr. Ruvislei a déclaré apprécier les opinions présentées par le secrétaire général et président Tô Lâm, démontrant la continuité de la stratégie de développement de la politique extérieure du Vietnam, identifiant les facteurs importants des relations bilatérales et soulignant la nécessité de renforcer la diplomatie multilatérale.

La poursuite de cette voie diplomatique donnera au monde la confiance dans le transfert de pouvoir, ce décidant la stabilité politique du Vietnam qui constitue un facteur très important influençant l'image du pays et son environnement des affaires, a-t-il indiqué.

Selon l’expert cubain, depuis son VIIe Congrès national, le PCV a identifié la corruption comme l'un des risques pour le Parti et la révolution vietnamienne, aussi la lutte contre ce fléau est nécessaire et inévitable. L'affirmation du secrétaire général et président Tô Lâm de poursuivre cette lutte démontre l'importance de la transparence devant la société.

Il a estimé que le Vietnam disposait de suffisamment de conditions pour atteindre ses objectifs et, surtout, entrer dans de nouvelles étapes de développement. Les transformations réalisées et la stabilité permettront au pays de continuer à recevoir des investissements importants, ainsi que de transformer la structure de sa production.

Dr. Ruvislei s’est déclaré convaincu que le Vietnam deviendrait un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur, l'une des plus grandes économies d'Asie du Sud-Est, et l'une des 20 premières économies du monde d'ici 2035.

