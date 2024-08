Un journaliste argentine exprime sa confiance dans le développement du Vietnam

À l'occasion de l'élection du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le journaliste Gaston Fiorda, expert en recherches sur l'Asie du Sud-Est de la Radio nationale argentine, a exprimé sa confiance en le fait que sous la direction du secrétaire général et président Tô Lâm, le Vietnam continuerait à progresser et à élever sa position internationale.

Gaston Fiorda a affirmé que l’élection du président Tô Lâm au poste de secrétaire général avec une majorité absolue de voix montre la logique de la décision du Comité central du PCV en vue de poursuivre le travail initié par Nguyên Phu Trong.

Selon lui, le nouveau secrétaire général Tô Lâm, avec son expérience professionnelle, notamment comme ministre de la Pollice, a collaboré avec Nguyên Phu Trong dans la formulation de politiques et a obtenu des résultats importants dans la lutte contre la corruption.

Photo : VNA/CVN

En outre, Tô Lâm possède une grande expérience dans la gestion de l'État et la planification politique, ce qui renforce sa tâche d'hériter et de promouvoir le développement et le progrès du Vietnam, précieux patrimoine de Nguyên Phu Trong.

Gaston Fiorda a estimé que la politique étrangère du Vietnam ne connaîtra pas de changements majeurs dans un avenir proche. Les cinq priorités mises en avant par Tô Lâm démontrent la continuité de la politique étrangère, qui est claire et décisive, axée sur l'intégration internationale, contribuant activement à la paix et à la stabilité régionale et mondiale.

Concernant l'article intitulé "Résolu à construire un Parti fort et un Vietnam prospère, puissant, démocratique, égal et civilisé" de Tô Lâm, Gaston Fiorda a exprimé sa satisfaction pour les succès remportés par le peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste, ainsi que l'affirmation de promouvoir les réalisations des dirigeants du Parti, dont Nguyên Phu Trong.

L'article montre que le Vietnam a tracé une feuille de route claire pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, a-t-il ajouté.

VNA/CVN