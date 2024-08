Le Vietnam hérite et poursuit les succès du Renouveau

La carrière et l'héritage politiques que le défunt secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a consacré toute sa vie à édifier, ont désormais un successeur et la cause révolutionnaire du Vietnam initiée par le Président Hô Chi Minh sera promue.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

C'est ce qu'a déclaré Ling Dequan, ancien chef du bureau de l'Agence de presse chinoise Xinhua à Hanoï, lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information après que le Comité central du PCV ait perfectionné le poste de secrétaire général ainsi que donné les priorités de la politique étrangère du Vietnam dans les temps à venir.

Il a annoncé que sous la forte direction du Comité central du PCV du XIIIe mandat, avec le camarade Tô Lâm en son sein, le peuple vietnamien récolterait certainement des résultats encore plus grands dans la cause du Renouveau.

Selon Ling Dequan, également chercheur sur le Vietnam au Centre d'études des affaires mondiales de Xinhua, l'élection du président vietnamien Tô Lâm au poste de secrétaire général du PCV à la majorité absolue est un événement important et logique. Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois, Xi Jinping, a envoyé un message de félicitations à Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Après le décès du s secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV a rapidement perfectionné sa direction, ce qui témoigne la situation politique stable et ordonnée au Vietnam ainsi que la direction ferme et solide du Parti, a-t-il évalué.

Concernant les priorités du Vietnam dans sa politique étrangère dans l'avenir proche, Ling Dequan, a constaté que le discours du nouveau secrétaire général Tô Lâm montrait que la politique étrangère du Vietnam ne changerait pas à l'avenir et que la politique étrangère fixée depuis le XIIIe Congrès national du Parti continuerait d’être héritée et promue.

Il s'est dit convaincu que sous la direction de Xi Jinping et de Tô Lâm, le partenariat de coopération stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam serait renforcé et que le processus de construction d'une communauté d'avenir partagée de portée stratégique continuerait de s'approfondir considérablement.

Faisant référence à la lutte contre la corruption comme un élément crucial dans les efforts du PCV pour renforcer la construction et la rectification du Parti, l'expert a déclaré que le discours de Tô Lâm marquait une voie pour poursuivre ce qui a été commencé par le défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, une tâche qui reçoit le soutien de l’ensemble du système politique et du peuple vietnamien.

Dans un monde caractérisé par de nombreuses fluctuations et un environnement international complexe, avec des facteurs instables et imprévisibles dans les domaines politique, sécuritaire et économique, le PCV conduira le Vietnam et son peuple à maintenir les lignes directrices et les objectifs fixés, à surmonter les difficultés et à obtenir les meilleurs résultats, a conclu Ling Dequan.

