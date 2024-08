Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un leader admiré dans le monde entier

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a laissé un système idéologique et théorique précieux sur la révolution vietnamienne dans la nouvelle ère, contribuant à promouvoir la solidarité et le progrès du peuple vietnamien et bénéficiant du respect et de l'admiration des peuples du monde entier.

C’est ce qu’a déclaré le chargé d'affaires a.i de Cuba au Vietnam, Joy Puentes Saldise, lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), en évoquant l'influence du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, sur le Vietnam et le monde.

En plus de son rôle de leader, le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un éminent érudit. Dans ses livres, il a fourni des explications théoriques et conceptuelles sur le processus de Renouveau au Vietnam ainsi que sur des questions théoriques et pratiques concernant le socialisme et la voie vers le socialisme.

Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV a continué de consolider et de promouvoir son rôle de pionnier, répondant ainsi aux exigences du processus de Renouveau et de développement national, a poursuivi le diplomate cubain.

Avec une carrière révolutionnaire de près de 60 ans et l'application constante et créative du marxisme-léninisme, de la pensée du Président Hô Chi Minh, des objectifs de l'indépendance nationale et du socialisme, le dirigeant vietnamien a laissé un système idéologique et théorique précieux sur la révolution vietnamienne dans la nouvelle ère, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne ses contributions à l’intensification des relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre le Vietnam et Cuba, le chargé d'affaires a.i de Cuba au Vietnam a rappelé que Nguyên Phu Trong avait été le dirigeant vietnamien qui avait visité Cuba le plus souvent.

Les visites du secrétaire général Nguyên Phu Trong ont contribué à renforcer les relations fraternelles exemplaires et loyales entre les deux peuples. Au cours des années où il occupait des postes importants, il s'est toujours efforcé de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et le partage d'expériences entre les deux Partis, notamment dans le domaine idéologique, a indiqué Joy Puentes Saldise.

La remise de l’Ordre José Martí, la plus noble distinction de l'État cubain au secrétaire général Nguyên Phu Trong en 2012 était une reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au renforcement et au développement de la profonde amitié et de la solidarité entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Vietnam et de Cuba, a-t-il souligné.

Le diplomate cubain a également souligné le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la promotion de la "diplomatie du bambou" du Vietnam.

Selon lui, avec cette politique, le Vietnam a élargi ses relations avec tous les pays du monde, contribuant à défendre la paix, à promouvoir l'intégration internationale et le développement du commerce, sur la base des principes d’indépendance et d’autonomie.

Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV a obtenu de nombreuses réalisations socio-économiques importantes. Il a fixé de nouveaux objectifs et tâches pour faire du Vietnam un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dans les temps à venir, a-t-il estimé.

Le Vietnam a réussi à renforcer sa position dans la région sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, à affirmer son rôle en tant que pays proactif au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et dans ses relations avec tous les pays du monde, a constaté le diplomate cubain.

Il a enfin affirmé que pour les communistes cubains, pour les dirigeants cubains et pour lui-même personnellement, Nguyên Phu Trong serait toujours un exemple typique d'un leader humble, toujours attaché aux classes sociales à faibles revenus, doté d'une énergie extraordinaire, prêt à faire face à de grandes difficultés pour défendre fermement la souveraineté nationale, promouvoir le fort développement du pays et améliorer les conditions de du peuple.

