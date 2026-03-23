Un échange culturel pour renforcer les liens entre les peuples de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville

Un échange culturel intitulé "Connecter les peuples de l'ASEAN" s'est déroulé au sein de l'espace culturel Due Tam Tra, dans la commune de Châu Pha, où les convives ont été initiés à l'art ancestral du thé vietnamien. Les délégués ont pris part au rituel de l’invitation au thé dans un esprit d’amitié, et ont dégusté du thé ainsi que des pâtisseries traditionnelles.

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Photo : SGGP/CVN

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est de la ville, a organisé le 22 mars un programme d'échange culturel intitulé "Connecter les peuples de l'ASEAN".

L’événement a réuni les consuls généraux et représentants des consulats des pays de l’ASEAN à Hô Chi Minh-Ville, des responsables de la délégation des députés de l’Assemblée nationale de la ville, ainsi que des représentants des services, départements et autorités locales.

Le programme s'est déroulé au sein de l'espace culturel Due Tam Tra, dans la commune de Châu Pha, où les convives ont été initiés à l'art ancestral du thé vietnamien. Les délégués ont pris part au rituel de l’invitation au thé dans un esprit d’amitié, et ont dégusté du thé ainsi que des pâtisseries traditionnelles.

Photo : VNA/CVN

En marge de cette rencontre, ils ont également visité le Musée de Vung Tàu, la tour Tam Thang, ainsi qu'une exposition dédiée à l'ao dai, la tunique traditionnelle vietnamienne, signée par le célèbre créateur Nguyên Viêt Hung.

À cette occasion, les participants ont également assisté à des performances artistiques imprégnées de l’identité culturelle nationale, telles que la danse du thé, des solos de flûte en bambou et de cithare.

S'exprimant au nom du corps consulaire de l'ASEAN, Wiraka Moodhitaporn, consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, a fait part de son enthousiasme pour cette journée riche en activités culturelles, se disant particulièrement impressionnée par le raffinement de la culture du thé au Vietnam.

Pour la Professeure associée et Docteure Phan Thi Hông Xuân, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Asie du Sud-Est de Hô Chi Minh-Ville, ce programme dépasse le simple cadre de l'échange culturel. Selon elle, cette initiative vise à renforcer la compréhension, la confiance et l’amitié entre les nations de la région, contribuant ainsi à diffuser l’esprit de connectivité, à promouvoir le respect de la diversité et à approfondir les liens entre les peuples des pays de l’ASEAN.

VNA/CVN