Première réunion du Comité directeur central sur le développement culturel

Le 19 mars, au siège du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, chef du Comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, a présidé la première réunion de ce comité.

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Photo : VNA/CVN

Le 7 janvier 2026, le Bureau politique a promulgué la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne. Le 25 février 2026, il a décidé de créer le Comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne.

Lors de cette première réunion, le Comité directeur central a examiné et donné son avis sur quatre axes : un rapport sur la mise en œuvre de la Résolution, le projet de règlement de fonctionnement, la répartition des tâches entre ses membres et le programme de travail pour 2026.

En conclusion, Trân Câm Tu a souligné que dès la réunion, l’organe permanent du Comité directeur central devait finaliser les documents afin de lancer la mise en œuvre dès début avril.

Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les tâches prioritaires et de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles liés aux mécanismes, aux politiques et au cadre juridique.

Parallèlement, il a appelé à déployer de manière cohérente les systèmes de valeurs culturelles, nationales et familiales ainsi que les normes de l’homme vietnamien dans la nouvelle période, en mettant l’accent sur le développement des infrastructures culturelles de base, notamment les institutions culturelles de niveau national.

Les organes concernés sont invités à poursuivre la révision des programmes et projets liés à la Résolution n°80 afin d’assurer une mise en œuvre synchronisée, rapide et efficace.

Parmi les priorités immédiates, le Comité du Parti de l’Assemblée nationale est chargé de coordonner avec les organes concernés l’élaboration d’un projet de résolution sur le développement culturel à soumettre à la XVIe législature lors de sa première session.

Le Comité du Parti du gouvernement est chargé de diriger et d’accélérer la mise en œuvre des tâches prioritaires de 2026 conformément au programme d’action.

"Chaque mission doit être associée à des solutions concrètes, à un calendrier, à des ressources et à des responsabilités claires. Des rapports mensuels et trimestriels doivent être soumis au Comité directeur", a souligné Trân Câm Tu.

VNA/CVN