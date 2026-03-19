Étape clé franchie dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Saïgon

Une étape majeure dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Saïgon a été franchie jeudi 19 mars avec l'installation de deux croix plaquées or, pesant au total plus de 800 kg, au sommet des tours jumelles de la cathédrale, à une hauteur d’environ 60 m.

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Photo : VNA/CVN

Le représentant résident du Vatican au Vietnam, Marek Zalewski, et l’archevêque de l’archidiocèse de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Nang, étaient présents à l’événement.

Selon le Père Hô Van Xuân, responsable du comité de restauration de l’édifice, les nouvelles croix ont été réalisées d’après le modèle original datant de 128 ans, qui s’était considérablement détérioré et n’était plus utilisable.

Ces nouvelles croix ont été fabriquées par le groupe belge Monument, en acier massif et finies avec un plaquage or. Chaque croix mesure 3,73 m de haut sur 1,85 m de large, et est recouverte d’une feuille d’or ultra-fine fournie par l’Italien Giusto Manetti, assurant durabilité et résistance à la corrosion. Elles reposent sur des socles en zinc en forme de lys stylisés, qui offrent à la fois un soutien structurel et une valeur symbolique.

Le Père Hô Van Xuân a souligné que la croix est un symbole central de la foi, représentant l'amour et l'espérance dans le christianisme. Cette installation réussie constitue non seulement une prouesse technique majeure, mais revêt également une profonde signification spirituelle pour la communauté catholique.

Les travaux de restauration des croix ont duré plus de trois ans, depuis le démontage des structures originales en mars 2023 jusqu'à leur réinstallation.

Lancé en 2017, le projet de restauration global comprend de nombreux travaux, notamment la réfection des toitures, des systèmes de drainage, des clochers, des structures intérieures et extérieures, ainsi que la préservation des cloches et des instruments de musique. Initialement, le projet devait être achevé en 2021, mais en raison de la pandémie de COVID-19 et des difficultés techniques liées à la conservation du patrimoine, son calendrier pourrait être prolongé jusqu’en 2027, voire au-delà.

Construite en 1877 et inaugurée en 1880, la cathédrale est un monument architectural remarquable, mêlant les styles roman et gothique. Elle n'avait fait l'objet d'aucune restauration majeure depuis plus d'un siècle avant le projet actuel.

VNA/CVN