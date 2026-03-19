Exposition "Vietnam, Une Terre, Un Peuple" à Perpignan, en France

L’exposition photographique intitulée "Vietnam, une terre, un peuple" a ouvert ses portes le 18 mars à l’Université de Perpignan, ville du Sud de la France en région Occitanie, attirant un large public composé d’étudiants, d’enseignants et de visiteurs locaux.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par l’Association culturelle franco-vietnamienne et le Centre universitaire d’études françaises (CUEF) de l’Université de Perpignan, l’événement s’inscrit dans le cadre des Rendez-vous des francophonies, à l’occasion de la Journée internationale des femmes et de la Journée internationale de la Francophonie.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyên Thi Thât Peel, présidente de l’Association culturelle franco-vietnamienne, a souligné que cette exposition constitue une bonne occasion pour le public français de découvrir la culture vietnamienne via la photographie, tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération culturelle et éducative entre les deux pays.

Ouverte au public jusqu’au 10 avril, l’exposition présente 45 œuvres du photojournaliste Lê Van Minh, de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Ses clichés offrent un regard authentique sur la beauté des paysages, la vie sociale et la physionomie du Vietnam dans sa dynamique de développement et d’intégration internationale.

Chaque photographie se fait récit, portée par la lumière et l’émotion, contribuant à faire rayonner l’image d’un Vietnam riche de son identité, profondément humain et résolument vivant. Aux côtés des paysages, se déploient des scènes de vie illustrant le quotidien des femmes et des hommes : diplomates, artistes, policières, nonnes bouddhistes, mais aussi paysans dans les rizières, pêcheurs en mer, sauniers, ouvriers ou artisans perpétuant leurs savoir-faire.

Les infrastructures d’énergies renouvelables, les espaces urbains contemporains, ainsi que les patrimoines culturels et spirituels témoignent d’un Vietnam en pleine mutation, conjuguant modernité et préservation des traditions. L’ensemble compose un tableau sensible de la société contemporaine, à la fois riche en émotions et profondément humaniste.

Lors d’un échange avec la VNA, Nguyên Thi Thât Peel a annoncé de nombreux programmes de coopération avec le Vietnam organisés par son association, notamment un plan de renforcement des liens avec la province de Lâm Dông. Une mission de prospection de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Orientales effectuera une visite de travail d’une semaine à Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, à partir du 3 mai prochain. Ce projet, soutenu par les ambassades des deux nations, vise à concrétiser des échanges entre les deux pays dès 2026. L’Association culturelle franco-vietnamienne organise également multiples actions humanitaires, éducatives et économiques en vue de promouvoir la compréhension et les liens entre les deux nations.

Le photojournaliste Lê Van Minh, lauréat de distinctions prestigieuses telles que le 2e prix du concours "Moments d’Or" et le Prix national de l’information pour l’étranger, confirme ici la force d’un style à la fois réaliste et vibrant. Fort de près de vingt ans d’expérience sur le terrain, il offre au public international un regard sincère et engagé sur un Vietnam à la fois paisible et en pleine effervescence.

VNA/CVN