Le cinéma vietnamien en vitrine au FILMART 2026 à Hong Kong

La 30ᵉ édition du Hong Kong International Film & TV Market (FILMART), organisée par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC, Chine), se tient du 17 au 20 mars au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong.

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Cette année, l’événement réunit plus de 790 exposants issus de 38 pays et territoires, dont le Vietnam, représenté par le pavillon de l’Association vietnamienne pour le développement du cinéma (VFDA), ainsi que par des sociétés telles que BHD et Mockingbird Pictures.

Photo :VNA/CVN

Selon Tina Phan, directrice régionale pour l’Indochine du HKTDC, le FILMART constitue une plateforme réunissant producteurs, distributeurs, investisseurs et professionnels du secteur, leur permettant d’établir des contacts, de rechercher des opportunités d’affaires et de présenter leurs productions.

Elle a souligné que, depuis plus de vingt ans, la VFDA accompagne les entreprises du secteur afin de promouvoir les films vietnamiens à l’international, lesquels sont aujourd’hui de plus en plus connus des acheteurs étrangers.

À cette occasion, BHD présente notamment le film historique Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh (Le Gardien et le mystère du tombeau du roi Dinh), accompagné de costumes et d’accessoires, tandis que Mockingbird Pictures présente le film d’horreur Phí Phông : Quỷ máu rừng thiêng (The Blood Demon). Selon Tina Phan, les films d’arts martiaux et d’horreur vietnamiens suscitent un intérêt croissant auprès des acheteurs internationaux. (The Blood Demon). Selon Tina Phan, les films d’arts martiaux et d’horreur vietnamiens suscitent un intérêt croissant auprès des acheteurs internationaux.

Ngo Thi Bich Hanh, vice-présidente principale de BHD, a indiqué que son entreprise participe au FILMART depuis plus de vingt ans, ce salon constituant une plateforme majeure où les sociétés présentent leurs nouvelles productions.

Cette année, BHD, en collaboration avec la VFDA, met en avant le film Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh, réalisé avec des investissements importants en costumes, accessoires et scènes de bataille, avec l’ambition de le commercialiser sur de nombreux marchés internationaux. Le film sortira dans toutes les salles de cinéma au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre prochain.

Le FILMART 2026 présente des milliers de productions cinématographiques et télévisuelles, ainsi que des projets et des programmes de financement.

L’intelligence artificielle (IA) appliquée à l’industrie audiovisuelle constitue l’un des points forts de cette édition, avec la participation de nombreuses entreprises technologiques et des discussions portant sur l’IA, le streaming, l’investissement, la coproduction et l’animation.

Des délégations de nombreux pays, dont la France, l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la République de Corée, l’Inde et plusieurs pays de l’ASEAN, présentent leurs dernières productions.

Le FILMART contribue non seulement au dynamisme du marché audiovisuel en Asie, mais aussi au renforcement des échanges culturels et de la coopération cinématographique à l’échelle mondiale.

VNA/CVN