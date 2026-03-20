Le patrimoine mondial Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac à l’honneur à Bac Ninh

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh (Nord) a inauguré, le 20 mars, une exposition thématique au Musée de Bac Ninh n°1, consacrée au complexe de sites et de paysages Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac, inscrit au patrimoine mondial.

>> Le PM exhorte à diffuser la valeur de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac

>> L’UNESCO honore l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son, Kiêp Bac

>> Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac : une valeur universelle exceptionnelle

Photos : VNA/CVN

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la cérémonie de réception du certificat d’inscription de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, de l’annonce de l’inscription du complexe sur la Liste du patrimoine culturel mondial, ainsi que de l’ouverture du festival "Retour au patrimoine - 2026".

L’exposition présente plus de 150 photos, documents et objets illustrant le développement du bouddhisme Truc Lâm, les valeurs culturelles, religieuses et paysagères du complexe, ainsi que le processus de préparation du dossier de candidature à l’UNESCO sur plus de treize ans. Elle est organisée en quatre sections thématiques et propose des activités interactives, notamment l’impression de gravures sur bois.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Truong Quang Hai, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac constitue un ensemble patrimonial exceptionnel, porteur de profondes valeurs historiques, culturelles et spirituelles pour les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh, la ville de Hai Phong et l’ensemble du pays.

Ce complexe incarne les valeurs de la dynastie des Trân (1225-1400), notamment à travers la formation et le développement de l’école zen Truc Lâm fondée par le roi-moine Trân Nhân Tông.

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

L’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac, a été inscrit en 2025 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce bien regroupe 12 sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales. L’ensemble comprend des pagodes, des temples, des sanctuaires et des vestiges archéologiques associés à des figures religieuses et historiques. Stratégiquement situé dans un cadre géologique favorable, ce site demeure un lieu de pèlerinage animé.

Au sein du système patrimonial, Bac Ninh abrite des sites clés tels que la pagode Vinh Nghiêm, la pagode Bô Dà et les zones tampons de la réserve naturelle de Tây Yên Tu, couvrant environ 2.425 hectares.

L’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô a également été inscrit en 2025 sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, confirmant la richesse culturelle locale.

L’exposition vise à promouvoir les valeurs patrimoniales et à sensibiliser le public, notamment les jeunes, à la préservation et à la valorisation du patrimoine dans un contexte d’intégration et de développement.

VNA/CVN