Promotion de la culture vietnamienne à Brunei à travers la littérature et l’artisanat

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement du 2 juillet, l’ambassadeur Trân Anh Vu a exprimé le souhait que les élèves de l’ISB s’intéressent à la culture et à la littérature vietnamiennes.

À cette occasion, l’ambassade a offert à la bibliothèque de l’école plusieurs ouvrages traduits en anglais, dont Le Journal d’un Grillon (Diary of a Cricket), Je vois des fleurs jaunes sur l’herbe verte (I See Yellow Flowers in the Green Grass) et Un billet pour l’enfance (Ticket to Childhood).

Environ 30 élèves de la 7e à la 12e année ont participé à un atelier de broderie traditionnelle, guidés par l’épouse de l’ambassadeur, Lê Thi Hông Ngoan, la fondatrice de Rattan House, Maisarah Nguyên, et des représentants de la communauté vietnamienne.

Avec un message axé sur l’artisanat durable, tous les matériaux utilisés étaient naturels ou recyclés. L’école ISB a salué cette initiative et exprimé son souhait d’intensifier la coopération éducative avec le Vietnam.

VNA/CVN