Le patrimoine documentaire vietnamien à la conquête de la jeune génération

Inauguré au début de l’année 2026 à Hanoï, l’Espace de présentation du patrimoine documentaire mondial du Vietnam et des archives nationales emblématiques est devenu une véritable "classe à ciel ouvert", où l’histoire prend vie.

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Photo : ND/CVN

Placée sous l’égide du Département des archives et des documents d'État du Vietnam, cette initiative concrétise la Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, en offrant aux jeunes des expériences concrètes et immersives.

Dès les premiers jours du printemps, l’espace attire un public nombreux, national et international, pour l’activité "Admirer les annotations impériales à l’encre rouge des empereurs de la dynastie des Nguyên - Préserver les planches gravées sur bois de la dynastie des Nguyên". Parmi eux, Dô Thu Bao Khanh, étudiante en industries culturelles et patrimoine, a apposé un Chau phe - annotation manuscrite de l’empereur de la dynastie des Nguyên, rédigée à l’encre rouge cinabre sur des documents officiels - sur une carte de vœux, reproduisant ainsi une tradition des anciens souverains.

Pour cette jeune femme, qui percevait autrefois le patrimoine comme un domaine strictement académique, cette expérience démontre que le patrimoine peut être tangible et devenir une ressource précieuse pour le développement des industries culturelles.

De son côté, Lê Tuân Hung, 23 ans, s’initie avec minutie à la technique de l’imprimerie traditionnelle pour reproduire l'"Édit royal sur le transfert de la capitale" à partir de tablettes de bois gravées, découvrant la patience et la rigueur exigées par les artisans d’autrefois. Le Département des archives et des documents d'État du Vietnam (State Records and Archives Department of Viet Nam) relevant du ministère de l’Intérieur, qui gère plus de 30 km linéaires de rayonnages d'archives nationales, propose une plongée profonde dans l'évolution historique, culturelle, sociale et politique du Vietnam.

En mettant en lumière des trésors tels que les archives de la dynastie des Nguyên, les documents de l'époque coloniale française ou encore les archives liées au Président Hô Chi Minh, l'institution parvient à "insuffler une âme" à des documents qui n'étaient jusqu'alors que des pages statiques.

En rendant l'accès totalement gratuit, le Département des archives et des documents d'État du Vietnam lève les barrières financières et administratives, permettant aux établissements scolaires d'intégrer régulièrement ces visites dans leurs programmes pédagogiques et leurs activités extra-scolaires.

Cette démarche s'inscrit directement dans l'objectif de la Résolution N°80, qui préconise que 100% des élèves et étudiants puisse accéder régulièrement aux activités d'éducation au patrimoine culturel.

Dang Thanh Tung, directeur du Département des archives et des documents d'État du Vietnam, a précisé que son institution collaborerait avec les écoles de la capitale et du pays pour intégrer ces sources historiques dans les programmes scolaires via des plateformes numériques et des films documentaires.

En utilisant les technologies numériques et les présentations multimédias, l’Espace de présentation du patrimoine documentaire mondial ne se contente plus de conserver des souvenirs, il devient un outil de sensibilisation et d'éducation flexible. Les documents originaux, sortis de l'ombre des entrepôts, se transforment en supports pédagogiques vivants qui touchent les émotions du public. Cette métamorphose réussie démontre que le patrimoine, lorsqu'il est rendu accessible et interactif, permet de préserver les valeurs traditionnelles et créer un socle durable pour le développement de l'industrie culturelle.

VNA/CVN