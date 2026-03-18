Huê : ses canaux historiques se réinventent en espaces culturels

Les rivières et canaux qui desservaient autrefois la cité impériale de la dynastie des Nguyên (1802-1945) se transforment aujourd’hui en espaces immersifs uniques au cœur de Huê, ville patrimoniale prisée tant par les visiteurs vietnamiens qu’internationaux.

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Photo : VNA/CVN

À partir d’avril 2026, Huê lancera à titre expérimental une ligne touristique de bateaux électriques sur le réseau fluvial Ngu Ha - Dông Ba. Ces canaux, qui servaient la dynastie des Nguyên, deviennent aujourd’hui des espaces d’expérience uniques au cœur de cette ville patrimoniale.

Au sein de la structure urbaine de la Cité impériale de Hue, un réseau de canaux (appelés localement "rivières artificielles") entoure et traverse l’enceinte intérieure. Les plus importants sont les canaux Dông Ba et Ngu Ha. Il s’agit de voies d’eau artificielles autrefois utilisées pour acheminer vivres et marchandises vers la capitale impériale. Le canal Ngu Ha est relié au système hydraulique défensif et traverse plusieurs sites tels que le lac Tinh Tam, le pavillon Tang Thu et le lac Hoc Hai. À l’est de la citadelle, la rivière Dông Ba (également appelée douves Ta Ho Thanh) longe les remparts, reliant le marché Dông Ba aux vieux quartiers de Gia Hôi et Chi Lang, avant de rejoindre Bao Vinh, ancien port de commerce florissant du Dang Trong (Cochinchine).

Si la rivière des Parfums (Huong) définit Hue comme une ville fluviale, ces canaux offrent un espace plus fermé, paisible et étroitement lié à la vie des habitants. Selon Cung Trong Cuong, directeur de l’Institut d’études du développement de Huê, le réseau Dông Ba - Ngu Ha peut créer une expérience touristique distincte.

Pour Vo Le Nhat, secrétaire du Parti du quartier de Phu Xuân, le développement du tourisme fluvial sur les affluents de la rivière des Parfums constitue une orientation nécessaire. L’exploitation des axes Dông Ba et Ngu Ha permet non seulement de diversifier les services touristiques, mais aussi de valoriser les potentiels encore sous-exploités de la citadelle et des vieux quartiers, notamment dans les domaines culturels et gastronomiques.

Le tourisme fluvial n’ouvre pas seulement de nouveaux itinéraires, mais propose également une autre manière d’accéder à la Cité impériale.

Selon Duong Câm Van, guide au Centre de conservation des monuments de Hue, si ces itinéraires sont exploités, les visiteurs pourront découvrir la citadelle autrement : après la visite des tombeaux royaux, ils pourront embarquer, longer les remparts et accoster directement au cœur du site.

Avant les années 2000, la rivière Dông Ba accueillait encore des centaines d’embarcations et des communautés vivant sur l’eau, tandis que le canal Ngu Ha était presque abandonné en raison de l’envasement et de la stagnation de l’eau. Ce n’est qu’à la fin des années 2010 que la ville de Huê a commencé à mettre en œuvre des programmes de dragage et de réaménagement.

Cependant, le retour des bateaux ne vise pas uniquement à développer le tourisme, mais aussi à réveiller des espaces culturels longtemps "ensablés" au cœur de la citadelle. Le long des canaux tels que Ngu Ha et Dông Ba, bordés d’arbres, les maisons anciennes derrière les remparts et le rythme de vie paisible constituent une part essentielle de l’identité de Huê.

Selon le projet de développement du tourisme fluvial de la ville, les itinéraires pourront relier de nombreux sites patrimoniaux, villages artisanaux et quartiers anciens, de la Cité impériale à Bao Vinh, Thanh Ha et aux communautés riveraines de la rivière des Parfums.

Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service municipal du Tourisme, a indiqué que le potentiel du tourisme fluvial de Huê reste encore sous-exploité.

En avril 2026, lorsque les premiers bateaux électriques commenceront à circuler sur la ligne Ngu Ha - Dông Ba, ces canaux, autrefois au service de la capitale impériale, entameront un nouveau parcours.

VNA/CVN