Une fête fait revivre les origines de la riziculture vietnamienne

Entre mythe et tradition, la fête "Les rois Hùng enseignent la riziculture" célèbre les racines agricoles du Vietnam. Ce rite ancestral honore les fondateurs de la nation, l’ardeur au travail et l’esprit laborieux du peuple.

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Photo : VNA/CVN

La manifestation immersive ressuscite l’origine mythique de la riziculture irriguée vietnamienne. Sur le site historique de Dàn Tich Diên, province de Phu Tho (Nord), rituels sacrés et jeux populaires rendent hommage aux rois Hùng, fondateurs légendaires du pays, pionniers de l’agriculture dans le berceau de la nation.

Bien plus qu’un simple rite agraire printanier, ce festival, célébré le 15e jour du 1er mois lunaire (le 3 mars cette année), symbolise l’ardeur au travail et la volonté ancestrale de bâtir et de défendre la nation.

Un héritage vivant

Considérée comme la seule célébration commémorant symboliquement la naissance de la riziculture irriguée dans les communautés vietnamiennes anciennes, l’événement marque également l’ouverture officielle dans la province de la série d’activités consacrées à la Fête des temples des rois Hùng 2026 (du 1er au 10e jour du 3e mois lunaire, soit du 17 au 26 avril).

Photo : VNA/CVN

Selon la légende, les habitants ignoraient jadis la riziculture et se nourrissaient principalement de racines sauvages, de légumes et de gibier.

Observant que les rives des fleuves devenaient particulièrement fertiles après les crues saisonnières qui y déposaient des alluvions, le 18e roi Hùng ordonna à ses sujets de construire des digues afin de retenir l’eau.

Un jour, des princesses accompagnèrent des villageois à la pêche au bord de la rivière et aperçurent des volées d’oiseaux tournoyer au-dessus des rizières. L’un d’eux laissa tomber une panicule de riz dans les cheveux d’une princesse, qui la rapporta au roi. Y voyant un présage favorable, celui-ci demanda que l’on recueille les grains.

Au printemps suivant, le roi et les habitants apportèrent les semences dans les champs. À l’aide d’un bâton pointu, il perça la terre pour les y déposer. Lorsque les jeunes pousses apparurent, le roi arracha les plants pour montrer comment les repiquer dans les rizières. Les princesses et les villageois suivirent alors son exemple.

Reconnaissantes, les générations suivantes le vénérèrent comme le patriarche fondateur de l’agriculture. Elles érigèrent le site de Dàn Tich Diên sur la butte où il aurait enseigné la riziculture.

Traditions restaurées

Photo : VNA/CVN

Afin de préserver ce patrimoine culturel unique lié à l’époque des rois Hùng et de répondre aux besoins spirituels de la population, les autorités de Viêt Tri ont restauré cette fête en 2018, après des recherches approfondies sur son histoire et ses traditions.

La partie rituelle inclut les cérémonies d’annonce (cáo yết), les offrandes au dieu de l’agriculture et autres rites culturels. La reconstitution de l’enseignement de la riziculture par le 18e roi Hùng, moment fort du rituel, est interprété par des notables et des habitants dans une atmosphère empreinte de solennité.

La partie festive propose quant à elle du concours de culture de riz entre équipes villageoises et divers jeux folkloriques traditionnels, attirant un large public composé d’habitants locaux et de visiteurs.

En recréant les rites agricoles associés au premier labour du printemps, ce festival contribue à préserver un patrimoine culturel immatériel précieux, tout en célébrant le labeur et la créativité qui ont façonné l’identité culturelle de l’ancienne capitale Phong Châu (aujourd’hui Viêt Tri).

La province de Phu Tho s’attache également à préserver les variétés traditionnelles de riz dans sa stratégie de développement économique, en valorisant des produits agricoles liés au tourisme et aux services.

Thúy Hà/CVN