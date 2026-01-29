Vietnam - Royaume Uni

Hô Chi Minh-Ville et Liverpool renforcent leurs liens par un échange culturel

L’événement intitulé "Échange culturel entre les villes jumelées : Hô Chi Minh-Ville - Liverpool" a débuté le 28 janvier à Hô Chi Minh-Ville. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration du renforcement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

>> Le Vietnam et le Royaume-Uni élèvent leurs relations au rang de Partenariat stratégique global

>> Remise des accords de coopération Vietnam - Royaume-Uni

>> Le secrétaire général Tô Lâm termine avec succès sa visite officielle au Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Ha, a souligné que cet échange culturel revêt une signification particulière dans la mise en œuvre du protocole d’accord signé en octobre 2025, établissant des relations d’amitié et de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Liverpool. Selon lui, cette initiative contribue non seulement à renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux populations, mais ouvre également un espace privilégié de dialogue et de convergence entre les civilisations orientale et occidentale.

Le responsable municipal a réaffirmé que le Royaume-Uni demeure l'un des partenaires majeurs de la mégapole du Sud dans de multiples secteurs, allant du commerce et de l'investissement à l'éducation, la santé, la finance et les infrastructures de transport. Hô Chi Minh-Ville est très fière de devenir la première ville vietnamienne à être officiellement jumelée avec une métropole britannique.

La signature de leur accord de coopération en octobre 2025 témoigne d'une confiance politique mutuelle et d'une volonté commune de bâtir un modèle de partenariat local exemplaire entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

De son côté, Harry Doyle, conseiller du conseil municipal de Liverpool et membre du cabinet chargé de la santé, du bien-être et de la culture, s’est dit impressionné par la vitalité culturelle dynamique de Hô Chi Minh-Ville. Il a affirmé que Liverpool se réjouissait de coopérer avec ses partenaires vietnamiens afin de partager son expertise dans l’utilisation des arts comme levier de fierté territoriale, tout en s’inspirant des expériences vietnamiennes.

Pour sa part, Alexandra Smith, consule générale du Royaume-Uni à Hô Chi Minh-Ville, a qualifié ce jumelage d’initiative pionnière et audacieuse, reflétant les ambitions élevées du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le programme d’échange culturel, qui s’étend sur deux jours, propose une programmation riche et variée, comprenant des performances d’artistes des deux nations interprétant des œuvres traditionnelles vietnamiennes ainsi que des classiques intemporels des Beatles, le groupe légendaire originaire de Liverpool. Les visiteurs peuvent également participer à des expériences immersives telles que "Liverpool 360° VR Experience", "Mini Anfield Stadium Activation" et "Twin Cities Digital Gallery".

VNA/CVN