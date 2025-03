Hô Chi Minh-Ville

Un dialogue constructif entre les dirigeants locaux et la jeunesse

Dans un esprit d’écoute et d’échange, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 28 mars, un dialogue avec la jeunesse. Cet événement visait à recueillir les aspirations, les attentes et les propositions des jeunes pour le développement futur de la ville.

Lors de son intervention, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de la ville, a mis en avant les atouts uniques de Hô Chi Minh-Ville. Véritable hub économique et commercial à l’échelle nationale et internationale, la ville se distingue aussi par sa main-d’œuvre qualifiée et dynamique, ainsi que par son rôle de précurseur dans l’expérimentation de nouvelles politiques économiques.

De grands potentiels à exploiter pleinement

Son tissu entrepreneurial est un autre pilier de son développement. Des grandes entreprises aux PME, en passant par les groupes internationaux, l’écosystème économique de la ville est un moteur clé de la croissance du pays. Toutefois, M. Duoc a souligné que la gestion de ces ressources exige des stratégies et des politiques adaptées. Il a invité la jeunesse à réfléchir aux meilleures façons de contribuer à cette dynamique en restant fidèle aux valeurs et à l’histoire de la ville.

« Être citoyen de Hô Chi Minh-Ville est une fierté. Mais cette fierté s’accompagne d’une responsabilité : celle de faire progresser notre ville pour qu’elle continue de rayonner et d’honorer l’héritage de nos prédécesseurs», a-t-il remarqué.

Nguyên Van Duoc a encouragé les jeunes à exprimer leurs ambitions et à prendre part activement aux évolutions de la ville : «Osez partager vos idées, vos rêves et vos propositions. Les dirigeants locaux sont là pour vous écouter et vous accompagner».

Ce dialogue s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur la jeunesse de 2020. Il a pour objectif de mieux cerner les attentes des jeunes, d’identifier les obstacles à leur épanouissement et de proposer des solutions concrètes pour protéger leurs droits et favoriser leur implication dans les politiques publiques.

Parmi les interventions marquantes, plusieurs jeunes professionnels ont posé des questions essentielles aux autorités.

Des préoccupations soulevées par la jeunesse

Nguyên Trúc Phương, spécialiste en nutrition, s’est interrogé sur les mesures mises en place pour attirer et fidéliser les jeunes médecins au sein du système de santé local. Il a notamment insisté sur les aides au logement, les indemnités spécifiques et les opportunités de formation.

Vo Lap Phúc, expert en relations internationales, a soulevé la question des fonctionnaires issus du décret 140 et de leur avenir dans un contexte de restructuration administrative.

Lê Thanh Long, de l’Université de sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, a mis en avant la nécessité d’un plan ambitieux pour former et retenir les talents dans les domaines de l’innovation et de la recherche scientifique.

Ngô Viet Bac, représentant de l’Union de la jeunesse, a alerté sur l’essor des escroqueries en ligne et a demandé des mesures plus efficaces pour lutter contre ces fraudes, tout en facilitant l’accès aux services numériques.

Les jeunes participants ont aussi soumis des propositions sur plusieurs enjeux majeurs : l’innovation et la transformation numérique, avec des avancées en sciences et technologies ; le rôle et la responsabilité des jeunes dans l’éducation, l’emploi et le développement socio-économique ; les stratégies d’attraction des talents et le développement d’un vivier de ressources humaines qualifiées ; l’aménagement de nouveaux espaces culturels pour dynamiser la vie nocturne et enrichir l’offre de loisirs ; les solutions pour une croissance durable et un urbanisme plus inclusif.

Ce dialogue entre les jeunes et les dirigeants de la ville illustre la volonté de Hô Chi Minh-Ville de bâtir un avenir sur la base d’échanges constructifs et d’une gouvernance participative. En mettant l’accent sur l’innovation, l’éducation, l’inclusion sociale et la transparence, la ville ambitionne d’être un modèle de développement durable et de prospérité partagée.

Texte et photos : Quang Châu/CVN