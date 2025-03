La jeunesse vietnamienne investie d’une nouvelle mission dans la nouvelle ère

Photo : BCP/CVN

Ces recommandations prennent tout leur sens dans le contexte de l’adoption de la Résolution 57 par le Bureau politique du Parti, qui pose les bases d’une transformation numérique nationale et d’une avancée décisive dans les domaines des sciences et de l’innovation.

Aujourd’hui, les jeunes représentent environ 20% de la population vietnamienne. Ils sont au cœur du développement de nouvelles forces de production, mais aussi les pionniers dans les secteurs émergents, essentiels pour l’avenir du pays.

Le rôle des jeunes dans l’économie numérique

Les jeunes générations sont nées et ont grandi dans une époque marquée par l’innovation, la technologie et la transformation numérique. Ce sont eux qui, avec leur créativité et leur agilité, portent cette révolution en marche. Ils maîtrisent rapidement les nouveaux outils, qu’il s’agisse de recherche, de développement, de transfert de technologies, ou encore de start-ups innovantes.

Les exemples sont nombreux: de jeunes entrepreneurs ont lancé des projets technologiques ambitieux dans le domaine de l’intelligence artificielle et des technologies numériques, attirant des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Parmi les succès notables, on trouve des applications comme Momo (porte-monnaie électronique), Base.vn (gestion d’entreprises), ou encore Got It (plateforme de partage de connaissances). En parallèle, des entreprises telles que Tiki.vn, Be Group, ou VNG Corporation, toutes fondées par de jeunes leaders, connaissent aujourd’hui un grand succès.

Mais l’influence des jeunes ne se limite pas à l’économie numérique. Ils sont aussi à l’avant-garde de la numérisation du patrimoine culturel, en créant des plateformes qui rendent hommage aux arts traditionnels vietnamiens, tout en les réinventant pour un public moderne. Ce croisement de la tradition et de la technologie attire une audience croissante, notamment grâce à l’introduction de la musique traditionnelle dans des formats contemporains.

Les initiatives de bénévolat portées par les jeunes sont également nombreuses, notamment à travers des projets numériques comme le réseau des jeunes intellectuels vietnamiens à l’échelle mondiale ou les actions locales pour l’éducation numérique.

Photo : VNA/CVN

Chaque année, des dizaines de milliers d’étudiants participent à des échanges internationaux, renforçant ainsi les liens académiques et enrichissant leur propre expertise. De plus, de jeunes chercheurs vietnamiens mènent des travaux qui sont désormais reconnus à l’international.

20 millions de jeunes pour façonner un Vietnam numérique

Le Vietnam entre dans une nouvelle ère. Avec un objectif de croissance de 8% en 2025 et l’ambition de dépasser les 10% durant la période 2026-2030, la feuille de route est claire. D’ici 2045, le Vietnam aspire à devenir un pays développé à revenu élevé. Pour cela, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique sont des leviers stratégiques incontournables.

Pour réussir cette transformation, le pays a besoin d’une jeunesse non seulement brillante, mais aussi capable de rivaliser sur la scène internationale. Il n’y a pas d’alternative : les 20 millions de jeunes vietnamiens doivent jouer un rôle déterminant dans l’avancement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Leur implication est essentielle pour atteindre les objectifs stratégiques de la Résolution 57 du Bureau politique et mettre en oeuvre les autres initiatives législatives du pays.

Ces jeunes sont appelés à continuer à se former, à saisir les tendances mondiales telles que l’intelligence artificielle, les données massives (Big Data) et l’économie numérique. Ils doivent également être en première ligne de la recherche, de l’entrepreneuriat innovant et de l’application des technologies dans les secteurs clés. Lors du Congrès national de l’Union des jeunes vietnamiens, le 18 décembre 2024, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l’importance cruciale de cette génération pour l’avenir de la nation.

"Le Parti communiste et l’État vietnamiens ont une confiance totale en la jeunesse, la considérant comme un moteur essentiel dans les grandes décisions du pays et dans la construction de son avenir. Son succès est indissociable de celui du pays. L’épanouissement des jeunes est donc un indicateur de la réussite du Parti, de la révolution et de la pérennité de la nation", a-t-il déclaré.

Lors d’une rencontre en 2025 portant sur le thème du développement scientifico-technologique, de l’innovation et de la transformation numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé les jeunes à adopter une pensée créative et à transformer leurs ambitions en réalisations concrètes. Il les a appelés à se surpasser pour contribuer pleinement à l’essor du pays.

"Les jeunes sont les maîtres de l’avenir du pays. La prospérité ou le déclin, la force ou la faiblesse de la nation dépendent en grande partie d’eux", écrivait le Président Hô Chi Minh dans sa lettre adressée à la jeunesse en 1947. Dans cette nouvelle ère numérique, cet enseignement est plus que jamais d’actualité. Les 20 millions de jeunes Vietnamiens ne se contenteront pas d’être de simples bénéficiaires du progrès, mais en seront les artisans. Ce sont eux qui porteront la nation vers l’avenir, et qui feront briller le Vietnam sur la scène mondiale.

VOV/VNA/CVN