Séisme au Myanmar : des secousses ressenties à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville

Selon le Centre d'information sur les séismes et les tsunamis au Vietnam, de l'Institut des sciences de la Terre, de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le Myanmar le 28 mars à 13h20 (heure de Hanoï), avec un épicentre situé à 21,71° de latitude Nord et 96,02° de longitude Est, à une profondeur d'environ 10 km.