Le Vietnam contribue activement à des solutions pour réduire la pollution de l'air

Une délégation vietnamienne dirigée par la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a présenté de nombreuses initiatives importantes lors de la deuxième Conférence mondiale de l’OMS sur la pollution de l’air et la santé.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

La conférence s’est déroulée du 25 au 27 mars à Carthagène des Indes, en Colombie, et a réuni des dirigeants de haut niveau de nombreux pays pour rechercher des solutions stratégiques afin de lutter contre la pollution de l’air et protéger la santé publique. L’objectif était d’évaluer l’impact de la pollution de l’air sur la santé, en particulier sur les groupes de population vulnérables.

Les délégués ont partagé un point de vue commun : le monde ne fait pas encore assez pour lutter contre la crise de la pollution atmosphérique qui menace la santé mondiale.

La délégation vietnamienne a rejoint des responsables de la santé et des experts environnementaux du monde entier pour discuter de solutions visant à réduire la pollution de l’air. Promouvoir la transition vers une énergie propre pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, développer des transports durables, réduire les émissions des véhicules à moteur, gérer efficacement les déchets industriels et ménagers, renforcer la réglementation sur le contrôle des émissions industrielles, etc., sont des solutions évoquées lors de la conférence.

Le Vietnam est l’un des pays les plus touchés par la pollution de l’air, en particulier dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. La participation à cette conférence confirme l’engagement ferme du gouvernement vietnamien à lutter contre la pollution de l’air, tout en démontrant le rôle actif du Vietnam dans les efforts mondiaux pour un environnement propre et la santé publique.

L'OMS estime que chaque année, près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément du fait de l’exposition à la pollution de l’air. Environ 2,1 milliards de personnes sont exposées à des niveaux dangereux de pollution de l’air intérieur parce qu’elles utilisent des foyers ouverts ou de simples fourneaux pour cuisiner.

VNA/CVN