Le Vietnam prépare la signature de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité

Le 26 mars à Vienne (Autriche), le Vietnam et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont coorganisé un colloque intitulé "Cap sur Hanoï : la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité".

>> Coopération internationale pour un cyberespace plus sûr : le Vietnam prépare la signature d’une convention clé

Lors de l’événement, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne, ainsi que des représentants du ministère de la Police et du ministère des Affaires étrangères, ont présenté l’état d’avancement des préparatifs pour la cérémonie prévue à Hanoï en 2025.

Le Vietnam a souligné que cette cérémonie ne devait pas se limiter à un acte juridique, mais devenir une plateforme favorisant le dialogue, le partage de bonnes pratiques et le renforcement de la coopération entre gouvernements, organisations internationales et secteur privé. Le Vietnam s’est engagé à faire de cet événement un forum significatif pour promouvoir la mise en œuvre de la convention et renforcer la coopération mondiale en matière de lutte contre la cybercriminalité.

La délégation vietnamienne a remercié les pays ayant soutenu la sélection de Hanoï comme lieu de signature, et a affirmé sa volonté de continuer à coopérer étroitement avec l’ONUDC, le Bureau des affaires juridiques des Nations unies et les États membres pour favoriser l’entrée en vigueur rapide et l’application efficace de la convention.

Le Vietnam considère que la nouvelle convention ne vise pas à remplacer, mais à compléter les textes existants, notamment la Convention de Budapest, en élargissant la portée de la coopération internationale et en reflétant les préoccupations communes pour un cyberespace sûr, sécurisé et conforme au droit.

Les représentants de l’ONUDC et de la délégation de l’Union européenne à l’ONU à Vienne ont exprimé leur engagement à poursuivre leur collaboration avec le Vietnam. De nombreux pays européens et d’autres régions ont salué les efforts du Vietnam dans les préparatifs et ont affirmé leur volonté de finaliser les procédures internes pour participer à la cérémonie à Hanoï, ainsi que de ratifier la convention dans les meilleurs délais. Ils ont également réaffirmé leur soutien et leur coopération pour assurer le succès de l’événement en 2025.

Adoptée le 24 décembre 2024 par l’Assemblée générale des Nations unies, la convention comprend 9 chapitres et 71 articles. Sa signature à Hanoï marquera la première fois qu’un traité international multilatéral d’une telle ampleur dans un domaine aussi prioritaire que la cybersécurité et la gouvernance numérique, est signé au Vietnam. Conformément à l’usage international, ce traité sera appelé "Convention de Hanoï", en reconnaissance de la contribution active et responsable du Vietnam à son élaboration, ainsi qu’aux efforts des Nations unies face aux défis mondiaux.

