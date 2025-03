SpaceX obtient le feu vert pour fournir des services Internet par satellite au Vietnam

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce programme pilote n’imposera aucune restriction aux investisseurs étrangers en termes de pourcentage de participation ou d’apport en capital, conformément à la décision N°659 récemment signée.

Ce programme pilote prévoit notamment un investissement pilote contrôlé dans des services de télécommunications impliquant une infrastructure de réseau satellitaire utilisant la technologie de l’orbite basse au Vietnam.

Le programme respectera les principes de sécurité nationale et de défense, sans restriction de participation étrangère, conformément à la résolution N°193/2025 adoptée par l’Assemblée nationale le 19 février 2025 concernant les mécanismes et politiques pilotes favorisant les avancées scientifiques, technologiques, l’innovation et la transformation numérique nationale.

La délivrance de permis d’utilisation de fréquences radio et d’équipements aux fournisseurs de services de télécommunications utilisant la technologie des satellites en orbite basse sera également expérimentée, remplaçant ainsi la méthode précédente d’octroi de permis aux utilisateurs de terminaux individuels, telle que spécifiée dans la résolution N°193/2025.

Le programme pilote prendra fin avant le 1er janvier 2031.

La décision précise que la phase pilote de fourniture de services de télécommunications utilisant la technologie des satellites en orbite basse durera cinq ans, à compter de la date d’obtention de la licence d’exploitation d’une entreprise établie au Vietnam par l’organisation pilote. Cette période d’essai doit se terminer le 1er janvier 2031.

Elle stipule que l’organisation pilote et l’entreprise établie au Vietnam doivent garantir le respect de toutes les exigences et conditions de mise en œuvre de l’essai. Cela comprend les stipulations relatives aux types de services offerts, à l’étendue du déploiement, au nombre maximal d’abonnements, à l’utilisation des fréquences et, surtout, aux considérations de défense et de sécurité nationales.

Les services testés à l’échelle nationale comprendront des services fixes par satellite, tels que l’accès à Internet et la location de canaux pour la transmission mobile, ainsi que des services mobiles par satellite, tels que l’accès à Internet en mer et à bord d’avions.

Le nombre maximal d’abonnements autorisé pour la phase pilote sera de 600.000, ce qui inclut le nombre total d’abonnés aux services fournis par l’entreprise vietnamienne et ceux qui les revendent via les opérateurs de télécommunications locaux.

VNA/CVN