Jeunesse et innovation : la clé du développement technologique du pays

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre Phạm Minh Chinh, le 24 mars, de nombreux jeunes scientifiques et talents ont exprimé leurs espoirs et aspirations quant aux politiques en matière de science, technologie, innovation et transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Encourager la recherche scientifique

Le Dr. Pham Thanh Tuân Anh, vice-chef du Laboratoire des matériaux de haute technologie à l'Université des sciences naturelles (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) et lauréat du Prix "Qua Câu Vàng" 2024 (Globe d'Or), plaide en faveur d'une stratégie nationale de soutien aux jeunes chercheurs. Selon lui, un financement spécifique dédié aux scientifiques, allégé des lourdeurs administratives, permettrait d'accélérer les progrès. Il propose également un système de "commandes publiques" où le gouvernement financerait directement des projets de recherche stratégiques.

Il souligne aussi l'importance d'une meilleure connexion entre recherche et industrie, en simplifiant les démarches administratives pour le transfert technologique et en permettant aux chercheurs de créer leurs propres entreprises. En intégrant ces mesures, le Vietnam pourrait véritablement tirer profit de ses talents scientifiques et technologiques.

Au-delà de la science et de la technologie, il insiste sur la nécessité d’un développement durable. L’éducation et la formation dans les domaines de l’environnement, des énergies propres et des technologies vertes doivent être priorisées pour assurer une croissance économique respectueuse de l’écosystème.

Photo : CTV/CVN

Il appelle à une communication plus dynamique entre l'État et la jeunesse, en multipliant les forums et événements dédiés à l’innovation, afin de permettre aux jeunes de contribuer activement aux politiques nationales.

Un écosystème pour la transformation numérique

Nguyên Thùy Linh, fondatrice de la startup EdTech et membre de la direction du Centre des jeunes talents de FPT, insiste sur le rôle clé des jeunes dans la transformation numérique. Elle appelle à la création d’un écosystème numérique inclusif, où chaque citoyen, indépendamment de sa localisation ou de sa condition, aurait accès aux outils numériques.

Thuy Linh souligne que le gouvernement doit investir massivement dans les infrastructures numériques et les formations en compétences numériques pour combler les écarts entre les zones rurales et urbaines. Des fonds de soutien aux start-ups technologiques devraient être renforcés afin d’encourager l’innovation et la création d’emplois.

Accepter le risque dans la recherche

Le Dr Nguyên Van Son, enseignant-chercheur en informatique à l’Université de technologie (Université nationale de Hanoï) et lauréat du Prix Qua Câu Vàng 2024, met en avant la nécessité d'une plus grande flexibilité dans le financement de la recherche. Il plaide pour une acceptation du risque inhérent à l’innovation scientifique et technologique.

De plus, pour attirer et retenir les talents, il recommande d'améliorer les politiques de rémunération, de logement et d'avantages sociaux pour les chercheurs. Enfin, il insiste sur l’importance de renforcer les infrastructures scientifiques, notamment en matière d’intelligence artificielle, avec des investissements dans les supercalculateurs, le stockage de données et le cloud computing.

En cette période de transformation, les aspirations et propositions des jeunes talents vietnamiens témoignent d’un engagement profond pour bâtir un Vietnam fort, innovant et compétitif sur la scène internationale.

Thao Nguyên/CVN