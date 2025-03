Face à la tendance à la baisse du taux de natalité, le Vietnam ajuste des politiques

Selon les données de 2024 de l’Office général des statistiques, la population nationale l’année dernière a atteint environ 101,3 millions, mais chaque femme vietnamienne en âge de procréer a 1,9 enfant en moyenne, soit un chiffre inférieur au seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1 enfants par femme, et cette tendance est à la baisse. Dans la prochaine décennie, le Vietnam devrait entrer dans une phase de vieillissement et faire face au risque d’une pénurie de main-d’œuvre.

Photo : Shutterstock/CVN

Allongement du congé maternité et aide au logement

Plusieurs politiques sont en cours de révision afin de stimuler la natalité, notamment la levée des sanctions disciplinaires à l'encontre des membres du Parti ayant un troisième enfant, l'exonération des frais de scolarité et l'allongement du congé de maternité à sept mois pour les femmes ayant un deuxième enfant… Cependant, une question demeure : ces mesures, inscrites dans le projet de loi sur la population, contribueront-elles réellement à inverser la tendance à la baisse de la natalité au Vietnam ?

Un faible taux de natalité est particulièrement marqué dans les grandes villes et les zones industrielles, où le coût de la vie élevé et la pression du travail incitent de nombreux couples à retarder ou à éviter d’avoir d’autres enfants. Face à cette réalité, le ministère de la Santé a proposé plusieurs politiques pour encourager les familles à avoir deux enfants.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Thanh Dung, directeur de l’Autorité de la population du Vietnam, son agence a soumis au ministère de la Santé des propositions concernant le projet de loi sur la population, en mettant l’accent sur trois axes : maintenir le seuil de renouvellement des générations, réduire le déséquilibre entre les sexes à la naissance et ramener le rapport des sexes à la naissance à son équilibre naturel, et améliorer la qualité de la population.

Pour maintenir le seuil de renouvellement des générations, le projet de loi prévoit d’allonger le congé de maternité à sept mois, au lieu de six, pour les femmes ayant un deuxième enfant, et de créer des conditions favorables pour que les femmes travaillant dans les zones industrielles et franches, les provinces et grandes villes affichant un bas taux de natalité, et ayant eu deux enfants, puissent bénéficier d’une aide pour louer ou acquérir un logement social.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, les travailleuses bénéficient d’un congé de maternité de six mois. L’allongement de ce congé à sept mois pour les femmes ayant un deuxième enfant constituerait une mesure efficace pour maintenir le seuil de renouvellement des générations et améliorer la qualité de la population.

Nguyên Thi Lan, employée dans la zone industrielle de Sài Dông B, estime que cette mesure serait bénéfique pour les mères et les bébés, car elle permettrait aux mères de disposer de plus de temps pour s’occuper de leurs enfants durant les premiers mois de leur vie. Cependant, elle s’inquiète de ses revenus, car même avec un mois de congé supplémentaire, sans soutien financier adéquat, sa famille pourrait rencontrer des difficultés.

Photo : Duong Ngoc/VNA/CVN

Partageant cet avis, Pham Thanh Thuy, ouvrière dans la même zone industrielle, soutient la politique d’allongement du congé de maternité. Toutefois, elle craint de perdre des opportunités de promotion ou d’être licenciée.

Exprimant également son soutien à la politique d’allongement du congé de maternité, Nguyên Hoài Nam, propriétaire de la société par actions du commerce TMN qui emploie de nombreuses travailleuses, suggère des mesures de soutien complémentaires pour garantir à la fois les droits des travailleurs et aider les entreprises à maintenir une activité stable.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Selon de nombreux experts, pour rendre efficaces les politiques de relance de la natalité, il est nécessaire de modifier de manière synchronisée les politiques concernées afin d’harmoniser les intérêts des travailleurs, des entreprises et de l’État.

L’allongement du congé de maternité, l’aide financière et l’aide au logement sont des mesures importantes, mais elles devront être accompagnées d’autres mesures visant à maintenir l’emploi et les revenus, et à créer un environnement de travail favorable aux familles.

Photo : Thai Hùng/VNA/CVN

De plus, les politiques devront être mises en œuvre de manière flexible, en tenant compte des spécificités de chaque région, notamment dans les grandes villes et les zones industrielles où le taux de fécondité est particulièrement bas.

Le gouvernement devra mettre en place des mécanismes pour aider les entreprises à maintenir leur production lorsque les travailleuses prennent un congé de maternité, et les encourager à développer des politiques de rémunération appropriées pour aider les femmes à se sentir en sécurité lorsqu’elles décident d’avoir des enfants, sans craindre pour leur carrière.

Photo : Thai Hùng/VNA/CVN

Exonération des frais scolaires

Le Bureau politique du Parti vient d’approuver la politique d’exemption des mesures disciplinaires contre les membres du Parti ayant un troisième enfant, ainsi que l’exonération de tous les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans le système scolaire public à l’échelle nationale.

Plusieurs experts estiment que ces politiques sont adaptées à la réalité et contribueront à améliorer le taux de fécondité national, car l’un des principaux obstacles qui dissuadent de nombreuses familles d’avoir des enfants aujourd’hui est la pression financière, en particulier dans les grandes villes où le coût de l’éducation est très élevé.

L’exemption des mesures disciplinaires contre les membres du Parti ayant un troisième enfant ou plus constituerait un tournant important, contribuant à ralentir la tendance actuelle à la baisse du taux de fécondité, tout en créant les conditions nécessaires pour ajuster et perfectionner les réglementations connexes, selon le professeur Nguyên Dinh Cu, ancien président de l’Institut d’études démographiques et sociales.

Plus précisément, la révision de l’ordonnance de 2008 sur la population et l’élaboration de la loi sur la population contribueraient à unifier et à synchroniser les réglementations du système de politiques démographiques, garantissant ainsi leur adéquation avec le contexte actuel.

Le professeur ajoute que l’État devrait ajuster ses politiques, en soutenant davantage les femmes et les jeunes familles et en assurant un soutien approprié pour relancer la natalité et garantir une bonne éducation aux générations futures.

Pour rendre efficaces les politiques de relance de la natalité, les experts suggèrent une approche globale, combinant soutien financier, bien-être social et amélioration de l’environnement de travail. L’allongement du congé de maternité à sept mois donnerait aux femmes plus de temps pour s’occuper de leurs enfants, mais cette politique devrait s’accompagner de mesures visant à garantir les revenus et les avantages sociaux pour éviter des impacts négatifs sur leur carrière.

Elle devrait être mise en œuvre de manière synchronisée et avec une étroite coordination entre l’État, les entreprises et la société. Outre le soutien financier, il serait nécessaire de créer un environnement de travail favorable aux femmes, avec des horaires de travail flexibles, des services de garde d’enfants sur le lieu de travail, etc., afin de créer une base durable pour le développement démographique et économique futur.

VNA/CVN