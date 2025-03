Le Festival national de jeunes photographes 2025 prévu en août

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a confié au Département des beaux-ats, de la photographie et des expositions de coordonner avec les agences et unités concernées pour organiser le Festival national de jeunes photographes 2025, prévu en août prochain.

Il s'agit d'une activité artistique significative pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale (2 septembre).

Tous les citoyens vietnamiens de 18 à 35 ans (y compris les Vietnamiens vivant et travaillant à l'étranger) peuvent soumettre des candidatures. Les auteurs soumettent des photos dans deux catégories : photos réalistes et photos conceptuelles.

En conséquence, le thème de la première catégorie est : "L’ère du progrès national". Les photos doivent refléter la vie contemporaine, les gens, la culture, les paysages, la nature et l'oeuvre d'édification et de défense nationales ; celui de la deuxième catégorie est libre, aborde des questions qui intéressent les jeunes, des pensées, opinions, idées sur la vie... et autres contenus visant les valeurs de vérité, de bonté et de beauté.

Le Comité d'organisation sélectionnera environ 160 œuvres pour l’exposition et prévoit de décerner 17 prix, dont deux médailles d’or, trois d’argent, cinq de bronze et sept prix d’encouragement pour les meilleures œuvres.

Le Festival national de jeunes photographes 2025 est la 6e édition qui vise à promouvoir les activités créatives et à publier des œuvres reflétant la vie contemporaine sous les yeux de jeunes photographes vietnamiens.

