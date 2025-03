Vietnam - Afrique du Sud : renforcer leur coopération dans la logistique aérienne

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, la logistique est au cœur du commerce international, et le fret aérien y joue un rôle particulièrement important. Bien que le fret aérien ne représente qu'environ 2% du volume total de l’import-export du pays, il représente plus de 25% du montant des échanges commerciaux, car il transporte principalement des marchandises de grande valeur telles que l'électronique, la mode, les produits frais, les échantillons ou les livraisons de chaînes d'approvisionnement juste à temps.

Afin de renforcer la coopération en matière de logistique aérienne, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a mené des discussions avec de grandes compagnies aériennes sud-africaines, dont Airlink et South African Airways, en présence d'experts en aviation et en logistique.

De Villiers Engelbrecht, directeur financier d'Airlink, a souligné que l'absence de vols directs entre les deux pays restait un obstacle majeur, mais qu'elle représentait également une opportunité de coopération.

Photo : VNA/CVN

Airlink, spécialisée dans le transport de marchandises, de produits frais et de technologies, est prête à collaborer avec un transporteur vietnamien pour ouvrir des lignes reliant les deux pays.

Dô Xuân Quang, vice-président de l'Association vietnamienne des entreprises de logistique et directeur général adjoint de Vietjet Air, a souligné que les vols directs stimuleraient non seulement le transport de marchandises, mais aussi le tourisme entre les deux pays.

Les compagnies aériennes sud-africaines espèrent que, dans un avenir proche, les deux pays concluront d'importants accords commerciaux, développeront la connectivité aérienne et auront de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération.

VNA/CVN