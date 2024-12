Plus de 107 milliards de dôngs collectés en faveur des enfants défavorisés

Plus de 107 milliards de dôngs (4,2 millions d'USD) de dons d'organisations et de particuliers pour soutenir les enfants dans des circonstances difficiles et vulnérables ont été recueillis lors de la 18 e édition du programme annuel "Printemps pour les enfants" du Fonds national pour les enfants vietnamiens (NFVC) qui s'est tenu à l'Opéra de Hanoï le soir du 19 décembre.

L'événement de collecte de fonds a honoré et exprimé sa gratitude aux donateurs qui se sont associés au fonds et ont aidé à promouvoir les efforts du Parti et de l'État dans la prise en charge des enfants confrontés à des difficultés.

Dans son discours, la vice-présidente de l'État, Vo Thi Anh Xuân, qui est également présidente du Conseil de parrainage du NFVC, a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance aux personnes et organisations compatissantes qui se consacrent à la protection, aux soins et à l'éducation des enfants.

Progrès dans la protection des enfants

Vo Thi Anh Xuân a souligné que malgré les progrès réalisés dans le domaine de la protection des enfants, des défis importants demeurent. Actuellement, 6,7% des enfants se trouvent dans des situations particulières nécessitant un soutien régulier, tandis que de nouveaux problèmes continuent de surgir, notamment l’impact des défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels et l’évolution des questions sociales.

Convaincue que l’aide à la jeune génération se poursuivra, la vice-présidente a appelé à des actions concrètes et significatives pour garantir que tous les enfants bénéficient des réalisations du pays au cours de 40 années de renouveau, leur permettant de se développer de manière globale et de devenir une ressource humaine essentielle pour réaliser l’aspiration du Vietnam à se tenir aux côtés des puissances mondiales.

À cette occasion, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales a remis des certificats de mérite aux collectifs et aux individus ayant réalisé des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la protection et de la prise en charge des enfants cette année.

Plus de 17 ans après son lancement en 2008, le programme a mobilisé près de 1,58 billion de dôngs et a aidé environ 4 millions d’enfants dans le besoin. Ses activités connexes comprennent l'octroi de bourses d'études, de systèmes d'approvisionnement en eau potable et de vélos pour les écoliers, le soutien aux opérations chirurgicales pour les malformations cardiaques, oculaires et de mobilité congénitales, ainsi que la construction de salles de classe et de pensionnats pour les personnes vivant dans des zones reculées. Il a également aidé les orphelins, les enfants sans abri et d'autres personnes touchées par des catastrophes naturelles et des épidémies.

En 2024, le fonds a collecté plus de 116 milliards de dôngs et a soutenu plus de 118.000 enfants.

VNA/CVN