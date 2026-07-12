Un demi-siècle de profondes mutations pour la grande mégapole

La semaine dernière, la Une du numéro 27 nous offrait une vue vertigineuse de Vinhomes Central Park, vaste quartier urbain haut de gamme à usage mixte où se dresse depuis juillet 2018 le Landmark 81, plus haut gratte-ciel du Vietnam.

>> Hô Chi Minh-Ville, 50 ans de transformations

>> Digne de porter le nom du Président Hô Chi Minh

>> À Hô Chi Minh-Ville, le musée se réinvente à la nuit tombée

>> Hô Chi Minh-Ville, carrefour dynamique du tourisme vietnamien

>> Hô Chi Minh-Ville : les transports, moteur de la mégapole moderne

>> Hô Chi Minh-Ville est à l’avant-garde de l’innovation et moteur de la croissance nationale

Situé à Hô Chi Minh-Ville et culminant à 461,2 m, l’édifice apparaissait magnifiquement illuminé au coucher du soleil, dominant le vaste paysage urbain de la capitale économique du pays. À ses pieds, on distinguait l’une des stations de la ligne de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên, symbole éclatant de la modernisation des transports urbains.

Ce 27e opus proposait également un retour sur l’histoire de cette ville, qui hérita le 2 juillet 1976, suite à une décision de l’Assemblée nationale, du nom du Président Hô Chi Minh. Elle vient ainsi de célébrer avec dignité un demi-siècle marqué par de profondes transformations en matière d’infrastructures, d’architecture, de développement urbain, de technologies et d’innovation économique.

Selon Pham Chánh Truc, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti et ancien président du Conseil populaire municipal, l’idée de donner à Saigon le nom de Hô Chi Minh était née bien plus tôt, dès 1946. Elle traduisait déjà l’attachement à une terre qui avait vu partir le jeune Nguyên Tât Thành (futur Hô Chi Minh) en quête d’une voie pour le salut national. Le nom de Hô Chi Minh-Ville a constitué une immense source d’encouragement et d’inspiration pour ses habitants. “Porter fièrement le nom de l’Oncle Hô signifie suivre son exemple pour réaliser ses aspirations au développement, en avançant et en arrivant en tête dans la pensée novatrice et dans la responsabilité envers l’avenir prospère du pays”.

Cinquante ans plus tard, Hô Chi Minh-Ville ne cesse d’étonner à l’échelle nationale, régionale et internationale. Des générations de citoyens ont contribué à son évolution, à son rayonnement et à son prestige, tout en préservant les valeurs traditionnelles qui façonnent son identité. Ils peuvent aujourd’hui être fiers de l’essor remarquable de cette ville qui ne dort presque... jamais.

À cette réussite exceptionnelle s’associent désormais de nombreuses réalisations emblématiques. Elles viennent conclure ce tour d’horizon, lui aussi écrit… au coucher du soleil : le tunnel sous la rivière Saigon, l’avenue Vo Van Kiêt, les gratte-ciel, les canaux verdoyants qui font le bonheur des sportifs et des pêcheurs, la ligne 1 (Bên Thành - Suôi Tiên) du métro, de vastes zones industrielles, des usines de haute technologie, des ports à conteneurs et leurs infrastructures modernes, des manifestations culturelles, des laboratoires modernes, des systèmes robotisés, des technologies d’automatisation avancées, un réseau hospitalier doté d’équipements de pointe, ainsi que des véhicules électriques silencieux et des bornes de recharge qui fleurissent.

Hervé Fayet/CVN