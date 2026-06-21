Une presse moderne aux valeurs intactes

Face aux transformations fulgurantes du Vietnam, la presse confirme son rôle de trait d’union entre l’État et les citoyens. Entre fidélité à ses valeurs révolutionnaires et exigence de modernisation, le journalisme relève les défis de demain. Avis du vice-président permanent de l’Association des journalistes du Vietnam, Nguyên Duc Loi.

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La presse a accompagné le pays à travers de nombreuses périodes de son histoire. Aujourd’hui, le Vietnam entre dans une nouvelle ère, tandis que la vie politique et socio-économique connaît des transformations d’une rapidité fulgurante dans tous les domaines.

Dans ce contexte, la presse joue activement son rôle en assurant l’information, la communication et la diffusion auprès de la population des orientations et des politiques du Parti et de l’État. Elle constitue également un trait d’union permettant aux citoyens de faire remonter leurs préoccupations et leurs aspirations aux dirigeants du Parti, de l’État, ainsi qu’aux organes chargés de l’élaboration des politiques publiques et de l’administration.

On peut dire que la presse remplit particulièrement bien cette mission. Elle rend compte, de manière complète et vivante, des mutations du pays, de chaque localité et de chaque secteur. Elle reflète aussi en profondeur le processus de transformation numérique, la dynamique de réforme institutionnelle, la réorganisation et la rationalisation du système politique, notamment avec l’entrée en fonction du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Préserver l’éthique de la presse révolutionnaire

Les journalistes sont présents sur le chantier des projets stratégiques. Ils poursuivent également des missions de long terme, inscrites dans la tradition du journalisme, comme la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, ainsi que la dénonciation de phénomènes négatifs dans la société, à l’image de la contrefaçon ou de la fraude fiscale.

Il est permis d’affirmer que la presse a su suivre le rythme et rendre compte avec exhaustivité des événements et des enjeux qui marquent cette période de profondes mutations du pays.

Dans la période actuelle, les journalistes comme les organes de presse doivent préserver les valeurs fondamentales de la presse révolutionnaire vietnamienne. Il faut disposer d’une solide conscience politique, d’un ancrage idéologique ferme, ainsi que d’une éthique professionnelle exemplaire, empreinte d’intégrité et d’honnêteté.

Dans le même temps, pour répondre aux exigences du développement et aux besoins d’accès à l’information du public, en particulier des jeunes, chaque journaliste doit, au-delà de sa stature politique et de sa déontologie, poursuivre en permanence sa formation, enrichir ses connaissances professionnelles et perfectionner ses compétences.

Il lui faut notamment maîtriser les techniques du journalisme moderne, les technologies de production de l’information, les nouveaux modes de travail et les équipements contemporains, afin de produire des contenus journalistiques de véritable qualité, capables de répondre avec justesse et exhaustivité à des attentes du public de plus en plus élevées.

Minh Thu/CVN