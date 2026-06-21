Brad Marston : "ICISE devient un carrefour mondial de la science"

Vingt-sept ans après sa première participation aux Rencontres du Vietnam à Hanoï, le physicien américain Brad Marston est de retour au Vietnam.

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Président de l’American Physical Society (APS), il salue dans Le Courrier du Vietnam l’essor de la recherche vietnamienne et le rôle croissant du Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE) de Quy Nhon, qu’il considère comme l’un des nouveaux pôles de rencontre de la communauté scientifique internationale.

Lorsqu’il avait participé aux Rencontres du Vietnam en 1999 à Hanoï, Brad Marston était déjà un chercheur reconnu dans le domaine de la physique théorique. Vingt-sept ans plus tard, le professeur de physique de l’Université Brown (États-Unis) revient dans un pays profondément transformé, tant sur le plan économique que scientifique.

À Quy Nhon, où il a animé une conférence publique consacrée aux liens entre la physique topologique et les phénomènes climatiques, le président de l’American Physical Society dit avoir été particulièrement impressionné par l’émergence d’un nouvel acteur de premier plan dans le paysage scientifique vietnamien : l’ICISE.

"Ce qui m’a le plus frappé lors de ce voyage, c’est la ressource précieuse dont dispose aujourd’hui la science vietnamienne avec l’ICISE", confie-t-il. "Le centre devient un lieu de rencontre pour des scientifiques du monde entier venus échanger des idées et développer des collaborations".

Pour le physicien américain, l’un des principaux atouts de l’ICISE réside dans son approche résolument interdisciplinaire. À l’heure où les grandes avancées scientifiques naissent de plus en plus souvent à la frontière entre plusieurs disciplines, cette orientation apparaît particulièrement pertinente.

Ses propres travaux illustrent d’ailleurs cette tendance. Lors de sa conférence, Brad Marston a présenté les recherches récentes sur les états topologiques observés dans l’atmosphère et les océans, un domaine à la croisée de la physique fondamentale, de l’océanographie et des sciences du climat.

Selon lui, cette découverte démontre que des concepts élaborés dans un domaine théorique peuvent parfois trouver des applications inattendues dans d’autres champs scientifiques.

"Il est fascinant de constater que des phénomènes physiques découverts dans un contexte réapparaissent souvent dans un autre. Les états topologiques observés dans les fluides géophysiques ne constituent peut-être pas un tournant à eux seuls, mais ils montrent tout le potentiel des approches interdisciplinaires pour approfondir notre compréhension de la planète", explique-t-il.

Cette ouverture entre disciplines pourrait également inspirer une nouvelle génération de chercheurs vietnamiens. Au cours de son séjour à Quy Nhon, Brad Marston a rencontré de nombreux lycéens passionnés de physique venus assister à sa conférence. Leur enthousiasme l’a particulièrement marqué.

"J’ai été impressionné par leur énergie et leur curiosité. Ils possèdent ce que les Japonais appellent le +beginner’s mind+, cet état d’esprit ouvert aux idées nouvelles. C’est l’une des qualités essentielles pour faire des découvertes scientifiques", souligne-t-il.

Au-delà des infrastructures et des programmes de coopération, le scientifique estime que l’avenir de la recherche dépend avant tout de cette capacité à remettre en question les idées établies et à explorer de nouvelles voies.

Dans cette perspective, il voit en l’ICISE un outil stratégique pour renforcer l’intégration de la science vietnamienne dans les réseaux internationaux de recherche.

En parcourant le site de Quy Nhon, niché entre montagnes et océan sur le littoral du Pacifique, il y a vu bien davantage qu’un simple centre de conférences.

"Sa localisation est remarquable. L’ICISE relie la science vietnamienne aux chercheurs du pourtour du Pacifique et du reste du monde. Je suis convaincu qu’il continuera à se développer pour devenir l’un des grands centres internationaux de rencontres scientifiques dans les années à venir", affirme-t-il.

À travers ce regard porté par l’un des dirigeants les plus influents de la communauté mondiale des physiciens, c’est aussi la montée en puissance du Vietnam scientifique qui se dessine. Un mouvement dont Quy Nhon et l’ICISE apparaissent aujourd’hui comme des symboles les plus visibles.

Texte et photo : Thanh Tuê - ICISE/CVN