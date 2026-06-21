Un jalon essentiel dans la coopération internationale

La semaine dernière, la Une du numéro 24 s’inscrivait dans le prolongement de celle de la semaine précédente, confirmant l’importance et le rayonnement du 3 e Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, placé sous le thème “Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité, priorité à l’humain”.

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Cette couverture, exclusivement masculine, présentait sept personnalités marquantes de cette rencontre internationale. De gauche à droite, on reconnaissait : le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung ; les Premiers ministres timorais Kay Rala Xanana Gusmão, cambodgien Hun Manet, vietnamien Lê Minh Hung, lao Sonexay Siphandone, thaïlandais Anutin Charnvirakul ; et le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Réunis main dans la main, ils incarnaient l’esprit de solidarité, de coopération et de prospérité qui anime l’organisation régionale à l’horizon 2045.

Le chef du gouvernement vietnamien Lê Minh Hung avait d’ailleurs adressé un message fort à ce sujet : “La plus grande réussite de l’Association au cours des six dernières décennies a été de démontrer que les différences ne mènent pas nécessairement à la division, que l’unité n’exclut pas la diversité et que l’intégration ne signifie pas la perte d’identité. Sa plus grande contribution future sera de prouver qu’une communauté unie et résiliente peut façonner activement la paix, la coopération et la prospérité pour la région et le monde. Sur cette voie, le Vietnam continuera de marcher aux côtés des autres États membres, animé par une volonté commune de bâtir ensemble l’avenir, avec tout son cœur et tout son esprit”.

Cinq séances thématiques ont particulièrement retenu l’attention lors de cette édition : “Résilience et unité dans un monde en mutation” ; “Promotion des initiatives en matière de prévention des conflits” ; “Application de l’IA au sein de l’ASEAN : ne laisser personne de côté” ; “Renforcement de la sécurité énergétique dans le nouveau contexte” ; “Nouveaux modèles de développement face aux mutations globales”.

En outre, les dirigeants des principales métropoles de l’ASEAN se sont également réunis dans la capitale vietnamienne afin d’échanger sur les initiatives destinées à structurer un réseau urbain moderne et résilient. Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, y a souligné que le thème “Conduire l’avenir grâce aux villes intelligentes, durables et connectées” répondait aux impératifs actuels de développement régional. Il a rappelé que depuis sa création en 2018, le Réseau des villes intelligentes de l’ASEAN (ASCN) s’est imposé comme une plateforme incontournable pour dynamiser la coopération entre gouvernements et localités en matière de développement urbain durable.

Il a salué l’engagement actif de nombreuses métropoles, notamment Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, à travers le déploiement de projets urbains innovants et le renforcement des échanges d’expériences avec des partenaires régionaux et internationaux. Un bel hommage à ces deux plus grandes villes du Vietnam, souvent citées en exemple.

HERVÉ FAYET/CVN