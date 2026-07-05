Une diplomatie stratégique et équilibrée

La semaine dernière, la Une du numéro 26 mettait en lumière l’engagement croissant du Vietnam au sein des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

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Au fil des années, le pays n’a cessé d’affirmer son rôle de membre actif et responsable en contribuant aux missions onusiennes, de la préservation de la paix à la promotion de la coopération pour le développement, en passant par la réponse aux grands défis mondiaux. Il renforce ainsi son image de nation attachée à la paix, ouverte et pleinement intégrée à la communauté internationale.

Sur cette Une, on découvrait la cérémonie d’accueil de l’Unité de génie militaire N°2 du Vietnam, de retour au pays après avoir accompli avec succès sa mission au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA). À leur descente d’avion, les soldats arboraient le béret et le foulard bleus des Casques bleus. Des militaires des forces spéciales, portant fièrement les couleurs de l’ONU et du Vietnam, complétaient cette scène.

Cette photographie illustrait la stratégie vietnamienne en matière d’affaires extérieures pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. À cet égard, le Politburo a adopté, le 19 mai 2026, la Résolution N°06 relative à la mise en œuvre de cette politique extérieure. Plus récemment, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en a souligné la portée.

Selon lui, l’entrée du pays dans une nouvelle ère de développement s’accompagne d’un renouvellement de la pensée diplomatique vietnamienne. Parmi les orientations définies figure notamment la nécessité pour le Vietnam de participer de manière active et responsable au traitement des grands enjeux mondiaux. Il s’agit également de construire une diplomatie globale, moderne et professionnelle, adaptée aux missions stratégiques de cette nouvelle ère.

Cette Résolution N°06 introduit ainsi une nouvelle logique de développement : l’action diplomatique doit contribuer directement à créer les moteurs de la croissance. Comme le disait Confucius : “Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour”. Une maxime qui illustre parfaitement l’élan du Vietnam.

Hervé Fayet/CVN