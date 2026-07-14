France

Un défilé "massif" et européen pour le dernier 14-Juillet d'Emmanuel Macron

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Photo : AFP/VNA/CVN

Près de 6.700 troupes à pied, 98 avions, 31 hélicoptères et 315 véhicules : jamais autant de militaires n'auront défilé sur les Champs-Élysées afin d'illustrer "le réarmement de la France, l'autonomie stratégique de la France et le réveil stratégique européen", selon l'Élysée.

"Signalement stratégique"

Le défilé sera ouvert par la Patrouille de France suivie de deux Mirage 2000 français, avec à leur bord des copilotes ukrainiens formés en France. Des avions de dix pays européens y participeront également.

La France entend donc montrer ses muscles avec des avions qui voleront au-dessus des Champs-Élysées avec des maquettes d'armements sous les ailes, une première pour un 14-Juillet, ou encore des hélicoptères qui défileront "au-dessus des chars, de façon à reproduire un petit peu ce qui se passe sur le champ de bataille", explique-t-on à l'Élysée, qui entend montrer "une armée modernisée prête au combat".

Au cours du défilé seront également mis à l'honneur les militaires français déployés sur le flanc Est de l'Europe, notamment en Estonie et en Roumanie, ainsi que la Marine nationale qui célèbre ses 400 ans.

AFP/VNA/CVN



