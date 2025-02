Hanoï

Un complexe artistique unique en plein cœur du Vieux quartier

Le Centre artistique Area 75 - Art & Auction a été conçu avec pour mission de créer un espace innovant et de stimuler la créativité dans le domaine de l’art. Situé au 75 rue Hàng Bô, cet espace culturel, inauguré en septembre 2024, devient une destination incontournable pour les amateurs d’art. Il propose des expositions et des espaces culturels singuliers à découvrir.

"Nous avons une allée de 60 m de long. L'idée initiale de conception de cette maison était de la transformer en un complexe attirant tous les visiteurs à s’y rendre pour échanger, interagir, discuter et découvrir les origines, la culture et les arts traditionnels du Vietnam", a révélé Mme Phi Nhung, directrice de la Compagnie par action des beaux-arts et des produits culturels.

À partir de cette idée et suite à une phase de préparation, le Centre artistique Area 75 - Art & Auction, situé au 75 rue Hàng Bô au cœur de Hanoï a officiellement ouvert ses portes.

En traversant les rues animées, on laisse derrière soi le tumulte de la ville et on découvre un complexe d’espaces artistiques uniques, où chacun peut contempler des œuvres issues de l’artisanat vietnamien, laques, broderies, céramiques et autres lanternes ornées de peintures traditionnelles Dông Hô, sublimées avec créativité.

Lors de l'ouverture dudit centre, les visiteurs ont eu l'occasion d'admirer les œuvres exposées dans le cadre de l'exposition intitulée "Réminiscences de l’essence".

Organisée entre le 18 septembre 2024 et 5 octobre 2024, il s'agit de la première exposition avec 29 œuvres de peinture et de sculpture par quatre artistes : Nguyên Nghia Dâu, Nguyên Thê Hùng, Nguyên Dinh Vu et le sculpteur Luong Trinh. Ces quatre artistes regorgeant de créativité ont marqué l’art contemporain vietnamien et partagent tous un attachement aux valeurs traditionnelles, dans un dialogue multidimensionnel avec la vie moderne.

Pour Vu Huy Thông, conseiller artistique, "nous avons choisi ces artistes dont le thème créatif principal est longtemps resté tourné autour de cette problématique. Ils s'intéressent beaucoup à la culture traditionnelle et en particulier à la friction, à la transformation des éléments culturels traditionnels dans la vie contemporaine", a affirmé-t-il.

"L'espace que nous souhaitons créer est comme un mélange de culture traditionnelle et de culture moderne d'aujourd'hui. Que cela conduise à d'autres émotions, que nous reconsidérions le passé et chaque œuvre avant que le présent et le passé ne s'entremêlent pour créer de l'espace... pour que nous puissions contempler plus de choses dans un espace d'imagination", a confié le peintre Nguyên Thê Hùng.

Pour bien perpétuer la tradition

Le Centre artistique Area 75 - Art & Auction, relève de la Compagnie par action des beaux-arts et des produits culturels. Créé en 1959, cette dernière est également l’initiatrice du label audio Hô Guom au 33 rue Hàng Bài et du Centre d’introduction et d’échange d’art au 43 rue Tràng Tiên.

Le 75 Hàng Bô, ancien siège de l’imprimerie Lê Cuong, a joué un rôle essentiel dans la diffusion du savoir et de la culture dans la première moitié du XXe siècle. Présenter des œuvres d’art contemporain, tout en maintenant le flux d’art traditionnel dans un espace qui porte une empreinte culturelle vieille de 65 ans, crée un puissant impact esthétique et émotionnel.

"En entrant dans le hall, j’ai découvert une culture folklorique vietnamienne audacieuse. Entrer dans un espace de la vieille ville comme celui-ci permet de ressentir le silence et de plonger dans un Vietnam d’antan. De plus, je trouve que toutes les peintures d’artistes actuels ont une touche moderne. C’est une interférence qui fait que les beaux-arts vietnamiens se développent de plus en plus", se déclare Linh Trang, une visiteuse.

"Nous voulons perpétuer la tradition, comme ceux qui ont travaillé dur pour construire ce bâtiment ont pu le faire dans le passé", a dit Mme Phi Nhung, directrice de la Compagnie par action des beaux-arts et des produits culturels.

Conserver une identité unique

Dans le contexte de la culture contemporaine, la transformation de cet espace montre une forte adéquation avec les nouvelles tendances, tout en conservant une identité unique. En plus des expositions, de nombreux ateliers de pratique, de découverte et d’échange artistiques offrent non seulement aux visiteurs une occasion de se familiariser avec l’art, mais contribuent aussi à honorer, préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles.

"Dans les temps à venir, nous rassemblerons et sélectionnerons des expositions d'art pour cet espace, afin de présenter au public de nombreuses œuvres qui peuvent être considérées comme représentatives de la scène artistique contemporaine du Vietnam, ainsi que pour rendre hommage aux artistes indochinois de l'ancienne collection. Et bien sûr, des activités expérientielles rendront hommage à de nombreuses identités culturelles traditionnelles", a ajouté Mme Phi Nhung.

Au cœur d’une métropole en pleine expansion, ces espaces culturels à la fois profonds et apaisants permettent aux gens de ralentir, de trouver un équilibre et d’apprécier la beauté et l’essence qui se rassemblent en ces lieux.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN