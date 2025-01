Le charme du Têt vietnamien dans les yeux des ambassadeurs étrangers

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, les ambassadeurs étrangers au Vietnam ont partagé leurs impressions sincères et leurs expériences chéries de la célébration du Têt dans le pays.

Malgré son séjour au Vietnam depuis moins de deux mois, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a été profondément charmé par le pays, en particulier par Hanoï.

Dans une vidéo de vœux du Têt filmée au lac Hoàn Kiêm, considéré comme le "cœur de Hanoi", l’ambassadeur a adressé des vœux chaleureux et un message de solidarité au peuple vietnamien. Il a exprimé son espoir que cette fête, marquée par l’unité et l’amitié, apporterait une nouvelle énergie et inaugurerait une ère de prospérité, de bonheur et de croissance durable pour le Vietnam.

"L’histoire glorieuse du Vietnam, sa riche culture et la gentillesse de son peuple sont des trésors inestimables à préserver. Nous espérons que la paix sera rétablie, tout comme l’épée légendaire a été ramenée au lac, nous permettant de profiter de la vie dans ce beau pays", a déclaré le diplomate cubain.

2025 est l’"Année de l’amitié Vietnam - Cuba", marquant 65 ans de relations diplomatiques entre les deux nations. Au fil des décennies, les relations Vietnam - Cuba n’ont cessé de progresser dans de nombreux domaines.

Célébrant son deuxième Têt au Vietnam, l’ambassadeur de France, Olivier Brochet, a acheté un áo dài (tunique traditionnelle et a personnellement décoré une branche de fleur de pêcher et un bouquet de dahlia, symbolisant la bonne fortune et la chance.

Se souvenant de son expérience de shopping du Têt, il a été impressionné par la façon dont les Vietnamiens parviennent à transporter de grands pêchers et kumquats sur des motos. "Ces scènes quotidiennes me permettent de mieux comprendre Hanoï et le Vietnam", a-t-il partagé.

"Je suis également fasciné par la vie culturelle dynamique de Hanoi, avec ses cinémas et ses théâtres. J’espère que la ville pourra promouvoir davantage sa culture à l’échelle internationale. Le Vietnam s’est constamment fixé des objectifs ambitieux au cours de ses 40 années de renouveau et les a atteints avec succès. La France, l’un des premiers partenaires occidentaux à soutenir le développement du Vietnam, reste déterminée à accompagner le pays dans cette nouvelle ère", a ajouté l’ambassadeur Brochet.

Pour l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Iain Frew, c’est son troisième Têt au Vietnam. Concernant ses deux ans et demi dans le pays, il a déclaré que le Têt est différent chaque année. La première année, il est retourné au Royaume-Uni pour le Têt, mais l’année dernière, il est resté au Vietnam pendant toute la durée des vacances. C’est fascinant de voir à quel point Hanoï devient animée, pour ensuite se transformer en une ville tranquille pendant le Têt. C’est vraiment une période spéciale, a-t-il poursuivi.

L’ambassadeur britannique a également exprimé son amour pour les traditions vietnamiennes, comme la préparation du banh chung et les offrandes des dieux de la cuisine, ajoutant que ces traditions, les plats uniques et leurs liens avec la fête font du Têt une expérience merveilleuse pour lui.

Il a souligné le fort développement des relations entre le Royaume-Uni et le Vietnam ces dernières années, dans des domaines tels que le commerce, la transition énergétique, l’éducation et la sécurité. Il reste optimiste quant à l’avenir prometteur de ce partenariat.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, qui célébrait son troisième Têt au Vietnam, a fait part de son enthousiasme pour cette fête. "J’adore l’atmosphère animée qui précède le Têt, les marchés aux fleurs colorés et la vue des gens apportant des arbres en cadeau à leurs proches. C’est merveilleux", a-t-il déclaré. Ses plats préférés du Têt sont le banh chung, la soupe aux pousses de bambou, et le chè lam, une friandise sucrée à base de riz gluant et de gingembre.

De même, l’ambassadeur néerlandais Kees van Baar a été captivé par le Vietnam, son peuple et sa culture. "Le Vietnam me semble être chez moi. J’aime la culture culinaire dynamique, les gens sympathiques et la verdure luxuriante qui me rappelle les Pays-Bas. Mais, bien sûr, la nourriture ici est différente et j’apprécie chaque plat", a-t-il déclaré.

Le diplomate néerlandais a souligné son amour pour les journées énergiques qui précèdent le Têt, avec les rues se transformant en parcs animés remplis de kumquats et de pêchers. Il se souvient avec tendresse du feu d’artifice au bord du lac de l’Ouest le soir du Nouvel An et de la façon dont il a profité du premier jour de l’année avec ses amis autour d’un café et de repas partagés.

L’ambassadrice de Norvège au Vietnam, Hilde Solbakken, et sa famille ont également apprécié la vie au Vietnam, en particulier à Hanoï. "Nous aimons la vie animée dans les rues et sommes profondément impressionnés par la nature travailleuse du peuple vietnamien. Nous nous sentons tellement à l’aise ici", a-t-elle déclaré.

Cette année, la diplomate norvégienne prévoit de profiter d’un Têt tranquille à Hanoï, en se promenant dans le vieux quartier, en décorant un pêcher en fleurs et en visitant de belles pagodes de la ville. "Nous écrirons nos vœux et les accrocherons à l’arbre, en espérant une année paisible et heureuse à venir", a-t-elle partagé.

