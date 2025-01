La beauté vietnamienne brille sur la scène internationale

>> Huynh Thi Thanh Thuy, Miss International 2024

>> Une beauté de Cân Tho couronnée Miss National Vietnam 2024

Photo : CTV/CVN

Le 12 novembre 2024, à Tokyo, Huynh Thi Thanh Thuy a marqué l’histoire en devenant la première Vietnamienne à remporter le titre de Miss International, s’imposant parmi 70 participantes venues des quatre coins du globe. Ce concours, considéré comme l’un des trois plus prestigieux au monde, exige des candidates non seulement une beauté éclatante, mais également des qualités intellectuelles, une éthique de travail et une vision sociale.

Née en 2002, Huynh Thi Thanh Thuy impressionne autant par son physique harmonieux (1,76 m, mensurations de 80-63-94 cm) que par son intelligence et son engagement. Étudiante à l’Université de langues étrangères relevant de l’Université de Dà Nang et à l’Université de Greenwich Vietnam, elle incarne une jeunesse vietnamienne moderne, ambitieuse et talentueuse.

Lors de la finale, la jeune femme a captivé le jury grâce à une réponse éloquente et confiante en trois langues : vietnamien, anglais et japonais. Interrogée sur les changements dans l’éducation mondiale et leur impact sur les jeunes générations, elle a répondu avec conviction : “Je pense que l’adoption des technologies de l’information dans l’éducation, particulièrement pendant la période de la COVID-19,a transformé notre manière d’apprendre. J’espère que cela permettra aux étudiants d’avoir davantage d’opportunités grâce à des systèmes éducatifs numériques, conformément à l’objectif des Nations unies pour le développement durable : garantir une éducation de qualité”.

Cette réponse, claire et bien articulée, a non seulement impressionné les juges, mais également démontré sa compréhension des enjeux éducatifs mondiaux. Comme prévu par le site Missosology, Thanh Thuy a été couronnée Miss International 2024.

Sur scène, elle a exprimé son émotion : “Être la première Vietnamienne à remporter le titre de Miss International, c’est prouver que je suis digne de tout l’amour et du soutien que j’ai reçus de ma famille, de mes amis, de mon peuple et des spectateurs du monde entier”.

Ce triomphe historique ne représente pas seulement une victoire individuelle, mais aussi un immense honneur pour le Vietnam, renforçant sa position sur la scène mondiale des concours de beauté.

Avant de décrocher ce titre, Thanh Thuy possédait déjà un parcours riche en succès : Miss Étudiante Élégante de Dà Nang 2021, Miss Université de Dà Nang 2021 et Miss Vietnam 2022.

Thùy Tiên, Miss Grand International

Avant de conquérir la scène internationale, Nguyên Thuc Thùy Tiên avait déjà marqué le public vietnamien en se classant dans le Top 5 de Miss Vietnam 2018 et en remportant le prestigieux prix "Nguoi dep Nhân ai" (Beauté avec un cœur). Cependant, c’est lors de Miss Grand International 2021 que sa carrière a atteint des sommets.

Photo : CTV/CVN

Dans ce concours réputé pour son haut niveau de compétition, la belle a fait preuve d’un charisme exceptionnel et d’une confiance inébranlable. Au fil des étapes, elle s’est imposée avec brio : d’abord dans le Top 20, puis dans le Top 10, avant d’atteindre le Top 5 et, finalement, de figurer parmi les deux finalistes.

Ce qui a véritablement distingué Thùy Tiên des autres candidates, c’est sa capacité à établir une connexion émotionnelle forte avec le jury et le public. Lors de son discours final, elle a choisi de s’exprimer en thaï pour rendre hommage au pays hôte, un geste empreint de respect et d’élégance qui a conquis le public.

Sa victoire éclatante n’a pas seulement marqué une étape importante dans sa carrière personnelle, mais a également été saluée comme une preuve des talents croissants des jeunes femmes vietnamiennes dans les concours internationaux.

Lê Nguyên Bao Ngoc, Miss Intercontinental

Représentante du Vietnam à Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyên Bao Ngoc s’est distinguée comme une figure emblématique d’élégance et d’intelligence. Avec une stature impressionnante de 1,85 m, elle est la plus grande des reines de beauté vietnamiennes et se démarque également par un parcours académique remarquable, notamment un score IELTS de 8.0.

Grâce à une préparation rigoureuse et à son aisance lors des différentes épreuves, Bao Ngoc a su se démarquer parmi les concurrentes. Lors de l’épreuve des questions, elle a captivé le jury par des réponses claires et réfléchies, témoignant d’une pensée structurée et d’une grande confiance en elle.

En remportant le titre de Miss Intercontinental 2022, Bao Ngoc a non seulement enrichi le palmarès du Vietnam, mais elle a également renforcé l’idée que les concours de beauté vont bien au-delà de l’apparence physique. Par cette victoire, elle a prouvé que la beauté s’accompagne de connaissances, de discipline et d’un engagement authentique.

H’Hen Niê au Top 5 Miss Univers

Couronnée Miss Univers Vietnam en 2017, H’Hen Niê s’était distinguée par son style unique. Originaire de l’ethnie minoritaire Ê đê, elle est devenue une figure inspirante pour des millions de personnes grâce à son parcours de dépassement personnel.

Photo : CTV/CVN

Lors de Miss Universe 2018, H’Hen Niê avait ébloui le jury par son charisme, sa présence scénique et son engagement sincère en faveur de l’éducation. Sa performance exceptionnelle lui avait permis de se classer dans le Top 5, un exploit jamais réalisé par une Vietnamienne auparavant.

Son message, “I can do it, you can do it” (Je peux le faire, tu peux le faire), avait résonné auprès d’un public mondial, faisant d’elle une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes. Quatre ans après la finale, elle avait été reconnue par l’organisation Miss Universe comme la troisième dauphine officielle, consolidant ainsi sa place dans l’histoire des concours internationaux.

Impact culturel des concours de beauté

Selon le Professeur associé Bùi Hoài Son, membre de la Commission de la culture et de l’éducation, les succès des femmes vietnamiennes dans les concours internationaux vont bien au-delà des critères esthétiques pour devenir de véritables ponts culturels. Ces compétitions offrent une plateforme unique pour promouvoir la richesse culturelle du pays, notamment à travers des costumes vietnamiens tels que l’áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes), ainsi que par des projets communautaires mettant en lumière divers aspects de la culture.

Les concours de beauté permettent également de présenter au monde la diversité et l’héritage culturel national. En participant activement à ces événements, les femmes vietnamiennes jouent le rôle d’ambassadrices culturelles, contribuant à façonner une image moderne, dynamique et attrayante du pays sur la scène internationale.

Thao Nguyên/CVN