Quatre plantes typiques du Têt vietnamien

Les fleurs et plantes ornementales tiennent une place centrale dans la tradition vietnamienne du Têt, le Nouvel An lunaire.

Les fleurs et plantes ornementales tiennent une place centrale dans la tradition vietnamienne du Têt, le Nouvel An lunaire. Chaque variété porte une signification particulière et est choisie pour apporter chance, bonheur ou prospérité dans les foyers. Voici quelques plantes emblématiques du Têt :

Pêcher - symbole d'épanouissement et de protection

Le pêcher est considéré comme un porte-bonheur capable de repousser les démons, offrant ainsi paix et bonheur. Ses fleurs symbolisent la fertilité, insufflant espoir et optimisme pour une année prospère.

En outre, la fleur de pêcher représente la beauté des jeunes filles du Nord : douce, timide et gracieuse. Sa vitalité et sa prolifération sont également synonymes de prospérité et de développement durable pour les familles.

Kumquat - emblème de bonheur et de prospérité

Le kumquat est une plante symbolisant chance et espoir. Un arbre chargé de fruits dorés et de feuilles luxuriantes est vu comme un présage de richesse et de prospérité.

Au début de la nouvelle année, les Vietnamiens achètent souvent des kumquats dans l'espoir d'entamer un nouveau cycle sous les meilleurs auspices.

Abricotier jaune - symbole de noblesse et de résilience

Les fleurs jaunes de l'abricotier, qui fleurissent au printemps, sont un symbole incontournable du Têt, associées à la chance et à des bénédictions.

Selon la tradition, plus l’arbre porte de fleurs, plus la famille connaîtra richesse et prospérité. Les fleurs avec sept pétales sont particulièrement prisées, car elles sont censées apporter grande chance et abondance.

Leur résistance et leur vitalité incarnent le courage et la résilience face aux épreuves, tout en éloignant les mauvais esprits. L’abricotier jaune est particulièrement adapté aux régions Centre et Sud du Vietnam.

Chrysanthème - messager de bonheur et de longévité

Les chrysanthèmes, appréciés pour leur capacité à fleurir en automne et en hiver, sont des plantes typiques du Têt. Symboles de joie, de chance et de longévité, ils contribuent à une atmosphère chaleureuse et festive.

Leur fraîcheur durable en fait un symbole de vie et d'équilibre. Les chrysanthèmes jaunes, en particulier, illuminent les foyers et apportent bonheur et prospérité.

Pour les Vietnamiens, ces plantes ne sont pas de simples décorations. Elles représentent des espoirs et des aspirations pour une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur.

