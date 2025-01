Des musiciens envoient un message des retrouvailles au Têt traditionnel

Des producteurs et chanteurs vietnamiens ont sorti de nouveaux clips vidéo qui envoient des messages de réunion de famille à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire), la fête la plus importante de l’année qui est célébrée en grande pompe dans tout le pays.

Le compositeur et chanteur Bùi Công Nam, connu pour ses chansons du Têt telles que Nam qua da làm gi (Qu’ai-je fait l’année dernière) et Têt này con se vê (Maman, je rentrerai à la maison pour le Têt), a présenté un nouveau contenu mettant en valeur le bonheur des gens de passer du temps ensemble après avoir quitté la maison pour étudier et travailler pendant une longue période.

Nam a collaboré avec ses partenaires d’Anh trai vuot ngàn chông gai, la version vietnamienne de l’émission musicale télévisée Call Me by Fire de Mango TV de Chine, pour sortir le clip musical Têt dinh noc (Têt Extravaganza). Le clip musical met en vedette Jun Phạm, S.T Son Thach, BB Trân, Kay Trân et Nam, également connu sous le nom de groupe B.O.F.

La chanson combine pop et rock pour attirer les jeunes et les inciter à rentrer chez eux pour retrouver leurs familles et passer une joyeuse fête du Têt. La vidéo a été vue 778.500 fois depuis sa sortie le 4 janvier.

Le groupe a déclaré : "+Têt dinh noc+ est une chanson différente pour le Têt. Une mélodie entraînante, un clip vibrant, des paroles mémorables et un message significatif sont ce que B.O.F veut apporter au public pendant la fête du Têt". Nam a également travaillé avec les chanteurs pop Dông Nhi et Jun Pham pour présenter le clip Têt vô vê (Têt chaleureux), décrivant les défis et les sentiments des personnes qui travaillent loin de chez elles et leur souhait de rentrer chez elles pour le Têt.

Le clip a un rythme joyeux mais aussi une mélodie émotionnelle qui évoque les sentiments de nostalgie des gens et leur joie de retrouver leur famille.

La vidéo est sortie le 1er janvier, attirant plus de 4,9 millions de vues sur YouTube.

Le musicien Nam est né en 1994 dans la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre). Il est devenu populaire après avoir participé à Bài hat hay nhât (Chante ma chanson), une émission de télé-réalité sur les chansons originales, lancée par la Télévision du Vietnam en 2016.

Il a remporté la chanson de l’année aux Prix Công hiên (Contributions) 2019 décernés par le journal Thê thao & Van hoa (Sports et Culture) avec sa chanson Co ai thuong em nhu anh (Personne ne t’aime comme moi).

Depuis 2021, il est devenu un succès sur les réseaux sociaux au Vietnam après avoir rejoint "Xuân Ha Thu Dông Rôi Lai Xuân" (Printemps, Été, Automne, Hiver et Printemps), une émission de téléréalité présentant des performances de rue de chanteurs vietnamiens et sud-coréens préférés.

Duc Pluc, qui s’était déjà fait un nom avec ses ballades pop douces, a sorti le clip musical Têt này dê con lo (Laisse-moi prendre soin du Têt) écrit par le compositeur Kai Đinh.

La vidéo a une mélodie joyeuse et des paroles sur les souvenirs des gens du Têt à un jeune âge et leur appréciation des parents qui prennent toujours soin d’eux et leur offrent un joyeux Têt chaque année.

Le chanteur de 29 ans a déclaré : "Grâce aux mères et aux pères, nous avons grandi et avons profité de dizaines de joyeuses fêtes du Têt. Désormais, prenons soin de nos parents et de notre maison pour leur offrir des vacances confortables et joyeuses".

Phuc, vainqueur de La Voix d’or, une version vietnamienne de l’émission de télé-réalité américaine The Voice, a sorti plus de 40 singles et clips vidéo depuis 2015. Il a remporté les prix de la meilleure chanson et du meilleur chanteur masculin de l’année décernés par des organisations de premier plan, telles que la Télévision du Vietnam (VTV) et la Voix du peuple de Hô Chi Minh-Ville (VOH).

Le clip vidéo Têt này dê con lo est sorti le 6 janvier sur YouTube, gagnant plus de 1,5 million de vues.

