Festival du design créatif de Hanoï : une explosion de couleurs et d'innovations

Le Festival du design créatif de Hanoï 2024 a réuni plus de 100 activités, environ 1.000 œuvres et 500 créateurs et experts, offrant une célébration dynamique, colorée et innovante. Un événement immersif où art et design s’entrelaçaient pour captiver et inspirer quelque 300.000 visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème “Intersection créative”, le Festival du design créatif de Hanoï 2024, qui s’est déroulé du 9 au 17 novembre, a offert une véritable explosion d’innovations et de découvertes. Pour sa quatrième édition, l’événement a proposé une série d’activités fascinantes, transformant la ville en un carrefour vibrant de créativité, où l’art, le design et l’imagination se rencontraient dans une célébration dynamique et colorée.

Le festival a été organisé dans sept des sites patrimoniaux emblématiques de la capitale, avec des programmes dynamiques dans une grande variété de domaines créatifs : l’architecture, le design, les arts visuels, les arts du spectacle, le cinéma, la mode, la musique, l’artisanat, l’édition, la publicité, les jeux et les logiciels et les arts culinaires.

Photo : VNA/CVN

Le lieu principal du festival était situé sur la place de la Révolution d’Août, au milieu de l’axe dénommé “Patrimoine culturel” (comprenant les rues Ly Thai Tô et Lê Thanh Tông).

L’axe “Économie créative” longeait, quant à lui, la rue Tràng Tiên, qui abrite des monuments architecturaux de premier plan comme le Palais des enfants, le Musée national d’histoire du Vietnam, la Maison des invités du gouvernement (Bac Bô Phu), l’Opéra de Hanoï, et l’Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hanoï, ainsi que des espaces culturels comme le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) et les cinq jardins fleuris de Ly Thai Tô, Diên Hông (Con Coc), Cô Tân, “19 Août“ et Tao Dàn.

Installations et performances

Photo : VNA/CVN

Les espaces créatifs et les expositions de l’ancien complexe de bâtiments de l’Université des sciences naturelles ont attiré un grand nombre de visiteurs. “Le bâtiment pouvait sembler néoclassique français à première vue, mais ses caractéristiques de conception sont inspirées de l’art traditionnel vietnamien, mélangeant l’esthétique indochinoise aux influences culturelles et scientifiques européennes”, a estimé l’artiste Nguyên Thê Son.

L’un des points forts fut l’exposition d’art interactive intitulée “Cam thuc Dông Duong” (Les sens de l’Indochine), qui a présenté 22 installations artistiques et des performances lumineuses. Cette manifestation a fait revivre les sensations nostalgiques de l’art et de l’architecture indochinois à travers diverses œuvres d’art mélangeant son, imagerie et lumière.

Le Palais des enfants de Hanoï a également proposé un large éventail d’activités interactives où des gens de toutes les générations ont pu jouer, apprendre et interagir les uns avec les autres. Des familles ont participé aux activités de peinture sur le trottoir, joué dans le sable le long du pavillon “Hành lang tho ngây” (Corridor de l’Innocence), ou ont plongé dans l’univers captivant des activités du Palais des enfants de Hanoï, un véritable voyage entre passé et avenir. Intitulée “Nostalgie du futur”, cette expérience immersive proposait une série d’installations créatives, des œuvres de design avant-gardistes, des structures symboliques, des expositions fascinantes, des projections cinématographiques envoûtantes et des performances artistiques empreintes de magie.

Photo : VNA/CVN

Au Musée national d’histoire du Vietnam, le pavillon intitulé “Rông ran lên mây“ (Dragons et serpents s’élevant vers les nuages) a présenté des maquettes du musée réalisé à partir de divers matériaux tels que le bois, la céramique et la porcelaine, attirant un public nombreux.

Le bâtiment Bac Bô Phu, autrefois résidence du gouverneur général du Nord du Vietnam et plus tard Bureau administratif du Nord, revêt une importance historique en tant que site de la première révolution à Hanoï en 1945 et de la libération de Hanoï en 1954. Cet espace architectural emblématique a été transformé en un lieu de création unique et a été ouvert au public pour la première fois pendant le festival.

Une variété d’installations et d’expositions artistiques en plein air ont été organisées telles qu’installation et exposition de souvenirs, exposition sur le thème du “patrimoine éducatif” ; installation, exposition et présentation d’œuvres créatives au Palais des enfants ; activités d’exposition dans les domaines des beaux-arts, de la photographie, de la mode et de la peinture…

En outre, plus de 20 ateliers et séminaires nationaux et internationaux sur les industries créatives se sont tenus, notamment sur des thèmes tels que l’intelligence artificielle et l’architecture, Cu Li ne pleure jamais : penser la ville de Hanoï comme un personnage cinématographique, la mémoire humaine et l’intelligence artificielle : le rôle de la technologie dans la conservation du patrimoine, la tradition à travers le prisme de l’architecture contemporaine et le patrimoine architectural dans une ville créative.

Pôle créatif dynamique en Asie

Photo : VNA/CVN

Hanoï a eu de nombreuses initiatives en tant que membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Après son adhésion officielle en 2019, la capitale est devenue la première ville du Vietnam à devenir membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

“Les progrès réalisés par la ville depuis son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO il y a près de cinq ans. La ville a activement promu les initiatives créatives et favorisé les collaborations au sein du réseau, affirmant son rôle en tant que pôle créatif dynamique en Asie. Parmi les réalisations clés en 2024 figurent ses préparatifs pour la création du Centre de coordination des activités créatives, qui relie organisations, experts, artistes et groupes communautaires du secteur du design créatif”, a souligné Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï.

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, a estimé que le festival faisait partie de l’engagement continu de Hanoï à honorer sa désignation par l’UNESCO comme “Ville créative”.

Il a salué les progrès de la ville vers un statut de capitale créative du Vietnam et de centre d’innovation régional. Grâce à de solides partenariats public-privé pour accélérer les industries culturelles et les activités créatives, Hanoï a montré que la culture peut créer une motivation pour le développement socio-économique en mobilisant de nouvelles ressources, contribuant ainsi à créer une vie meilleure pour tous les citoyens.

Photo : VNA/CVN

Ce festival annuel est organisé conjointement par le Service de la culture et des sports de Hanoï et le magazine Kiên truc (Architecture), sous la direction du Comité populaire de Hanoï et de l’Association des architectes du Vietnam. Il contribue à sensibiliser les entreprises et la communauté à la créativité dans le développement des industries culturelles.

Bùi Thi Thanh Huong, rédactrice en chef adjointe responsable du magazine Kiên trúc, a informé qu’en plus d’évoquer le patrimoine familier des habitants de Hanoï, cette 4e édition visait à éveiller l’esprit créatif de la communauté.

Le festival cherchait également à favoriser un sentiment de collaboration au sein de la communauté, en attirant non seulement des experts créatifs et des artistes, mais aussi des individus et des organisations de divers domaines et industries.

Thúy Hà/CVN