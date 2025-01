Maison ancienne de Huynh Phu, joyau architectural de 120 ans

Si vous avez l’occasion de voyager à Bên Tre, une visite de la maison de Huynh Phu vous surprendra assurément par son architecture unique et captivante.

En arrivant devant l’ancienne demeure, les visiteurs ont l’impression de se retrouver dans une villa d’autrefois, où ils peuvent admirer des motifs décoratifs et des sculptures en bois réalisées par des artisans talentueux il y a plus de cent ans.

Aujourd’hui, cette maison appartient à Huynh Ngoc Thu, le petit-fils de Huynh Ngoc Khiêm, également connu sous le nom de Huong Liêm, un fonctionnaire local ayant vécu de 1843 à 1927.

Grâce à son travail acharné et à des récoltes prospères, M. Huong Liêm a accumulé plus de 2.000 ha de rizières. Devenu un riche propriétaire foncier de la région, il est retourné dans sa ville natale, l’ancienne capitale de Huê, où il a engagé des artisans talentueux pour venir à Bên Tre et construire cette œuvre architecturale. La construction de cet ouvrage a duré 14 ans (de 1890 à 1904) et il a été soigneusement préservé pendant plus d’un siècle.

Architecture unique

L’ancienne maison de Huynh Phu repose sur de hautes fondations, entourées de murs en ciment de style français, tandis que l’intérieur est entièrement orné de bois précieux, des murs aux colonnes, des chevrons aux grandes dalles de bois sculptées. Elle présente les traits architecturaux caractéristiques de l’ancienne citadelle de Huê.

Construite sur une surface de plus de 500 m², soutenue par 48 piliers ronds en bois précieux, la maison mesure environ 17 m de large et 25 m de long. La façade en bois est finement sculptée de motifs représentant des éléments familiers tels que des fleurs, des herbes et des animaux, notamment des crevettes, des poissons, des cerfs, des oiseaux, des poulets, des dragons et des phénix.

Dans le style de l’architecture d’antan, la maison principale se compose de trois pièces centrales et de deux plus petites situées de part et d’autre. La grande pièce centrale, utilisée comme salle de culte pour le Bouddha et les ancêtres, sert également de lieu de rassemblement pour la famille.

À côté de la maison principale, une autre petite bâtisse est utilisée par le vieux Huong Liêm pour recevoir des invités, boire du thé, de l’alcool ou offrir un lieu de repos aux visiteurs venus de loin.

Destination incontournable

Aujourd’hui, Lê Thi Hai, épouse de Huynh Ngoc Thu, est chargée d’allumer l’encens chaque jour, de nettoyer cette maison et de se faire guide touristique pour les visiteurs.

Selon Mme Hai, à l’intérieur de la maison se trouve un ensemble de canapés incrustés de nacre, importés de France qui, en 1980, étaient proposés à la vente pour 40 taëls d’or, mais que le propriétaire n’a jamais vendus. On y trouve également de nombreux comptoirs, lits en bois et urnes en bronze, soigneusement préservés au fil des générations. D’après Mme Hai, ce que les touristes apprécient le plus lors de leur visite, ce sont des peintures de vénération en bois, décorées d’images d’animaux et de branches de fleurs, et soigneusement fixées aux précieux piliers. Toutefois, avec le temps et les événements historiques, plusieurs antiquités précieuses de la maison ont malheureusement été perdues.

Afin de préserver l’ancienne maison, Huynh Ngoc Thu et sa femme ont construit un café sur le côté pour gagner leur vie et rendre le lieu facilement accessible aux touristes.

En 2011, l’ancienne maison de Huynh Phu et le tombeau du couple Huong Liêm ont été reconnus par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme reliques architecturales et artistiques nationales.

En raison de la détérioration de l’ouvrage, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Bên Tre a investi 25,2 milliards de dôngs dans sa restauration qui a été achevée en 2015.

Bien que cette maison soit située dans une zone éloignée du district côtier de Thanh Phu, elle attire chaque semaine de nombreux touristes. Le prix de la visite est laissé à la discrétion des visiteurs, ce qui explique pourquoi ces derniers apprécient autant l’architecture exceptionnelle que l’accueil chaleureux des descendants de la famille.

Selon Vo Thanh Son, directeur du Centre de promotion du tourisme du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bên Tre, l’ancienne maison de Huynh Phu est l’une des destinations qui attirent les touristes lorsqu’ils explorent le district de Thanh Phu et la piste Hô Chi Minh. Les visiteurs peuvent facilement explorer cette attraction touristique unique en s’inscrivant aux visites organisées des agences de voyages locales, mais peuvent également s’y rendre avec leur propre véhicule.

Texte et photos : Tân Dat/CVN