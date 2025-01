Les pagodes s’animent au rythme de célébrations du Nouvel An lunaire

À l’aube de la nouvelle année lunaire, les pagodes du Vietnam ont connu une affluence record. Des milliers de Vietnamiens, en quête de paix et de prospérité, se sont pressés dans ces lieux sacrés pour prier, brûler de l’encens et formuler des vœux pour l’année à venir.

Dans la capitale Hanoï, les sites religieux les plus emblématiques, tels que la pagode Trân Quôc, la pagode Quan Su ou encore le temple Quan Thanh, ont été pris d’assaut par les fidèles.

"Je suis venue ici pour souhaiter une bonne santé à ma famille et prier pour la prospérité de notre pays", témoigne une habitante, résumant l’esprit de cette tradition séculaire.

"Le temps est magnifique, et le cadre de la pagode, avec son architecture ancienne, est vraiment splendide. Cette année est spéciale pour notre pays, et on ressent une effervescence particulière parmi les visiteurs", a partagé un autre visiteur.

Dans la province de Lang Son, les lieux de culte et les sites historiques ont également attiré des foules importantes. Le Vénérable Thich Quang Truyên, responsable de l’Association bouddhiste locale, a souligné les efforts déployés pour accueillir les pèlerins dans les meilleures conditions.

"Nous veillons à aménager les espaces pour que chacun puisse venir prier dans la sérénité et formuler des vœux pour la paix du pays et le bonheur de sa famille", a-t-il expliqué.

À Quang Binh, malgré un temps frisquet, les pagodes ont été envahies par les fidèles. Pour beaucoup, cette tradition va au-delà des simples vœux de prospérité : c’est aussi une quête de sérénité intérieure.

"La pagode Hoang Phuc a accueilli des visiteurs venus de toute la région entre le 1er et le 5e jour du premier mois lunaire. En plus des cérémonies traditionnelles, des distributions de cadeaux symboliques et des conférences sont organisées pour encourager les fidèles à adopter un mode de vie sain et vertueux" a indiqué Nguyên Dinh Hoa, président du comité populaire du district de Lê Thuy.

Cette tradition, profondément ancrée dans la culture vietnamienne, dépasse le simple cadre religieux. Elle incarne une pause spirituelle dans le rythme effréné du quotidien, un moment de ressourcement et de réflexion pour aborder la nouvelle année avec sérénité.



