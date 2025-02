Toàn Thinh, une boutique centenaire qui préserve l’héritage culinaire de Hanoï

Dans la rue Hàng Duong, Toàn Thinh est un nom emblématique ayant traversé plus d’un siècle. Bien plus qu’un simple magasin de fruits confits ( ô mai ), il incarne le savoir-faire ancestral de Hanoï, préservé et transmis de génération en génération.

Le propriétaire actuel, Lê Lương Ngoc, héritier de la quatrième génération de la famille, a consacré sa vie à préserver et à développer cette marque, ravivant ainsi les souvenirs d’enfance des habitants de Hanoï à travers les générations. Depuis ses débuts modestes jusqu’à aujourd’hui, Toàn Thinh a toujours su maintenir sa réputation et reste un lieu où les Hanoïens viennent savourer des ô mai (fruits séchés salés et sucrés) aux saveurs traditionnelles.

Au début des années 1920, alors que l’économie était encore fragile, Toàn Thinh a vu le jour et est rapidement devenu l’une des marques les plus renommées de la rue Hàng Duong. À ses débuts, le magasin n’était qu’une petite boutique vendant des ô mai et des bonbons et gâteaux faits maison, destinés à satisfaire les besoins des habitants locaux et des visiteurs. Cependant, grâce à une recette familiale transmise de génération en génération, la marque a su s’imposer.

“Je me rappelle, étant enfant, voir ma grand-mère préparer l’+ô mai+ avec une telle précision, choisissant chaque ingrédient avec soins, et réalisant chaque étape avec patience et attention. Cela m’a marqué”, se souvient M. Ngoc. Ces pots d’ô mai ne sont pas seulement des friandises, mais font partie des souvenirs, des traditions, des repas de fêtes, des moments partagés autour d’une tasse de thé.

Depuis que Lê Luong Ngoc a repris l’entreprise familiale en 2018, Toàn Thinh a non seulement préservé les valeurs fondamentales de l’artisanat traditionnel, mais a également introduit des innovations pour répondre aux goûts du marché actuel. Malgré les défis, il reste attaché à sa conviction : “Il faut conserver le goût, maintenir la qualité, et surtout préserver l’héritage de notre famille au savoir-faire ancestral”.

Recette ancestrale et travail minutieux

Ce qui distingue la marque, c’est sa recette unique, transmise de génération en génération. L’ô mai est fabriqué à partir de fruits frais comme la prune, l’abricot, le dracontomélon (quả sấu en vietnamien), et surtout des herbes médicinales comme le gingembre, la réglisse et le sel. Chaque ô mai a une saveur distincte, un équilibre parfait entre le sucré, l’acide et le salé. L’importance réside dans le processus artisanal de fabrication, où chaque étape est réalisée manuellement.

Le processus de fabrication de l’ô mai nécessite une grande attention aux détails. Chaque fruit est soigneusement sélectionné, trempé dans du sel et séché au soleil avant de devenir l’ô mai que l’on connaît. Ce travail minutieux permet de préserver toute la saveur naturelle des fruits et des herbes utilisés. En plus des recettes classiques comme l’ô mai à la prune, Toàn Thinh propose également des variantes aux herbes médicinales comme l’ô mai au ginseng ou au gingembre pour répondre aux besoins des consommateurs.

L’ô mai n’est pas seulement une collation, mais également un remède traditionnel. Selon la médecine chinoise, ce produit est réputé pour ses vertus médicinales. Il peut aider à traiter les problèmes de digestion, soulager les maux de gorge, lutter contre la toux, et même aider à renforcer le système immunitaire.

Malgré un siècle d’existence et des changements majeurs dans la société et les habitudes de consommation, la marque a su maintenir son identité et ses valeurs fondamentales. Le magasin ne se contente pas de vendre des ô mai, il est également un lieu de culture, où les visiteurs peuvent découvrir l’histoire et le processus de fabrication de cet artisanat ancestral.

Dégustation du thé et de l’ô mai

Lê Luong Ngoc ne se contente pas de maintenir sa marque centenaire ; il cherche également à créer un espace de mémoire pour les jeunes générations, leur permettant de redécouvrir la culture de la dégustation du thé et de l’ô mai, une tradition vieille de plusieurs siècles à Hanoï. Il a également aménagé un petit musée et un atelier dans son magasin, où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la fabrication des ô mai, participer à des ateliers et goûter à différentes variétés de thé accompagnées d’ô mai.

En regardant vers l’avenir, Toàn Thinh tient à maintenir son héritage à Hanoï, mais également à se développer dans d’autres régions. “Mon objectif est de construire une base solide pour que la marque non seulement dure encore 100 ans, mais également peut se développer de manière durable, tout en préservant l’héritage culturel et gastronomique de Hanoï”, déclare Lê Luong Ngoc.

Grâce à l’engagement constant du propriétaire et de son équipe, la marque continuera de prospérer et de transmettre les richesses de cette tradition artisanale aux consommateurs.

Avec plus de 100 ans d’existence, Toàn Thinh est un témoignage vivant de la persévérance, de la créativité et de l’amour pour l’artisanat des habitants de Hanoï. Cette marque, préserve un aspect fondamental du patrimoine culinaire de la capitale. Dans un monde moderne en évolution, le produit reste fidèle à ses racines, apportant à la fois une saveur authentique et un héritage culturel précieux aux générations d’aujourd’hui et de demain.

