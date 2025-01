Le Musée de l’espace culturel des Muong, un témoignage vivant de l’identité ethnique

Situé sur la route Tây Tiên menant à Thung Nai, dans le quartier Thái Bình de la ville de Hòa Bình (province éponyme), le Musée de l’espace culturel des Muong est un établissement privé créé par l’artiste Vu Duc Hiêu. Sa mission est de préserver et protéger les éléments culturels traditionnels du peuple Muong.

Implanté dans une petite vallée entourée de montagnes calcaires, le musée s’étend sur environ 5 ha. Cet emplacement était autrefois le territoire de vie du peuple Muong ancien, conférant au lieu une authenticité unique.

Le musée s’attache à collecter et exposer des objets tout en recréant un espace culturel fidèle à la vie spirituelle, aux coutumes et aux traditions des Muong. Il comprend quatre maisons sur pilotis, chacune représentant l’une des classes sociales de l’ancienne société Muong : la maison Lang, résidence de la classe dirigeante, considérée comme le centre du pouvoir ; la maison Âu, habitation des notables et dignitaires ; la maison Noóc, logement de la classe moyenne ; la maison Noóc troi, demeure de la classe populaire.

Parmi les objets exposés figurent des gongs, des tambours, des foyers, des outils de pêche, des métiers à tisser, des roues hydrauliques, des instruments de chasse, ainsi que divers objets du quotidien.

Le musée offre ainsi aux visiteurs une immersion profonde dans la vie spirituelle, les coutumes et les traditions du peuple Muong, tout en explorant les dimensions économiques et culturelles qui ont façonné cette communauté au fil des siècles.

Texte et photos : Mai Quynh-VNA/CVN